Le comité du pilotage du câble Metiss, pour MElting poT Indianoceanic Submarine System a accepté l’arrivée de deux nouveaux investisseurs dans le consortium lors de sa réunion des 3,4 et 5 juillet à Johannes­burg, en Afrique du Sud.. Il s’agit de Airtel Madagascar et Belgacom international carrier services (BICS). Ce qui porte le nombre d’opérateurs de la région à dix, et renforce la viabilité du projet.

Ce réseau en fibre opti­que sous-marin a été présenté par un consortium d’opérateurs de la région, dont Emtel et CEB FiberNET Co Ltd de Maurice, Blueline et Telma de Madagascar, Canal + Telecom, société réunionnaise de radiotéléphone, Telco OI (Only) et Zeop de La Réunion. Le projet a été présenté officiellement le 15 décembre 2016 devant la commission de l’océan Indien. Patrick Pisal-Hamida, le président du comité de pilotage de METISS et directeur général du groupe Telma, avait présenté plus en détail le projet, en soulignant notamment sa contribution à la croissance comme à l’amélioration des services publics.

Lova Rafidiarisoa