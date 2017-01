Pour réparer le câble optique sous marin Eassy, Telma annonce la mobilisation d’un navire câblier. Celui-ci a pris la route pour Capetown en Afrique du sud

Quinze jours. C’est le délai que Telma a donné à ses clients pour réaliser les travaux de rétablissement définitif du câble Eassy. Ce réseau à fibre optique sous marin a connu un grand incident mercredi. La société de télécommunication annonce des interventions en haute mer d’ici peu. « C’est la deuxième coupure de ce genre depuis la mise en place de ce câble. Comme nous avons fait il y a six ans, nous allons apporter des solutions dans le plus bref délai. Un navire câblier est mobilisé avec tout l’ensemble des matériels de réparation. Dès que tout sera chargé, il doit parcourir les 3000 km pour arriver sur le lieu et récupérer le câble à 2600m de profondeur et faire la réparation », a annoncé Patrick Pisal Hamida, administrateur directeur général de Telma lors d’un point de presse organisé dans le centre des opérations du réseau ou network operation center (NOC) de la société à Analakely.

D’après ses explications, ce navire câblier a pris la route de Capetown en Afrique du Sud. Il en faudra par la suite deux jours à l’équipe de charger tous les matériels de réparation, c’est-à-dire des câbles, spares et kits de jointage. Après ce chargement, le voyage depuis cette ville sud-africaine pour Toliara prendra quatre jours. « L’analyse effectuée par les équipes techniques a permis de déterminer que la coupure a eu lieu à 38 km de Toliara en haute mer », a fait savoir l’homme fort de Telma.

Perturbation

A en croire ses déclarations, les clients de Telma devraient encore patienter pour voir le retour à la normale de leur connexion internet. En attendant, cette connexion connaît encore une grande perturbation pour ses clients. Les pages internet se chargent difficilement ou n’aboutissent même pas. Les clients attendent une solution d’urgence de la part de l’opérateur. « Des solutions de backup, répondant à l’ampleur de cette situation exceptionnelle, sont en cours de mise en place pour assurer la meilleure continuité de service possible dans l’intérêt de tous », a annoncé Patrick Pisal Hamida sans pourtant donner plus de détail sur ces solutions.

Selon des indiscrétions, l’opérateur historique est entré en négociation avec la société de télécommunication Orange Madagascar pour l’utilisation du câble Lion comme une connexion de secours. Mais des responsables ne veulent pas s’exprimer sur ce point. « Le backup par satellite n’arrive pas à satisfaire les besoins des internautes malgaches. Telma est condamné à recourir au service du câble Lion pour s’en sortir de cette situation sinon elle risque perdre énormément de client. Mais le réseau national d’Orange arrive-t-il à supporter toutes ces charges ? », explique un ingénieur en réseau de télécommunication.

Les clients de Telma sont les premières victimes de cet incident. Les abonnés des autres opérateurs semblent épargnés de l’incident. Même si des perturbations ont été constatées au niveau de la connexion de Blueline, l’autre fournisseur internet du pays. La coupure n’a duré que quelques heures. Le temps de basculer ses clients vers le câble Lion et le satellite O3B.

Lova Rafidiarisoa