C’est dans l’intime restaurant Telozoro d’Andrefana Ambohijanahary que Mall’s et Fara Gloum ont donné rendez-vous, ce vendredi. Armées de leurs instruments, elles ont offert un concert pour le moins surprenant. Mall’s, du haut de sa carrière de près de trois ans, a proposé des concerts folks bon enfant à son public. La bonne humeur et l’ambiance folk ont été généralement au rendez-vous. Cependant, c’est un show bien différent qui s’est présenté devant les yeux ébahis des noctambules venus les admirer.

Le concert a débuté de manière acoustique par la présentation de son album « Tiako tiako tiako ianao ». Vu l’accueil chaleureux des invités, les deux chanteuses prennent rapidement de l’assurance. Mall’s et Fara Gloum ont un style musical bien à elles. Dès les premières notes, leur musique nous emporte. Le son des guitares s’intensifie, une complicité manifeste se dégage de leur prestation. De quoi réchauffer l’atmosphère et faire bouger le public. Mall’s et Fara Gloum, ce sont deux chanteuses qui mêlent à merveille blues et folk, dans des mélodies résolument modernes. Mall’s, c’est cette fille d’aujourd’hui, amoureuse de la musique d’hier. Quant à Fara Gloum, même si musicalement elle a déjà fait mieux, une chose est certaine, la chanteuse aurait appris, une fois de plus, qu’il ne faut pas se fier aux apparences. Avec ses airs un peu austères, Fara Gloum a plus d’un tour dans son sac, et elle l’a prouvé une fois de plus au Telozoro. S’il y a un endroit où il fallait être vendredi soir, c’était bien au Telozoro.

Sitraka Rakotobe