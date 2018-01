Un cadre cossu qui respire convivialité et jeunesse. Le Fili’in Antsakaviro a accueilli le coup de cœur de « Feo tokana, gitara iray », Mamina ce week-end.

Contre vents et marrées, bravant l’orage et les intempéries, les noctambules de la capitale ne se sont pas privés de profiter de leur vendredi magnifique ce week-end.

Cela n’est pas simple en ces temps difficiles où la météo est tout sauf favorable aux sorties nocturnes. Mais subsistent toujours ces quelques irréductibles qui prennent à cœur de satisfaire leur envie de festivités.

Dans un cadre tout ce qu’il y a de plus convivial, le Fili’in Antsakaviro illustre ainsi cet esprit dynamique et festif de la jeunesse d’Antananarivo. D’autant plus qu’en ce début d’année, ce lieu réputé pour ses soirées karaoké, ainsi que son restaurant s’est refait une nouvelle jeunesse à travers son nouveau gérant.

Pour célébrer ce renouveau, Mamina, un artiste d’exception qui représente avec brio cette jeunesse passionnée et créative, a égayé la scène du Fili’in de son talent. Coup de cœur du concours « Feo tokana, gitara iray », organisé par la Radio télévision Analamanga (RTA), Mamina fut aussi le coup de cœur de Mampiray Solofo­niaina, nouveau gérant du Fili’in Antsakaviro pour marquer cette occasion.

C’est ainsi dans une nuit plus ou moins glaciale, bercée par cette averse qui couvre la capitale de sa toison humide, que l’on s’est laissé convier du côté d’Antsakaviro.

Fraternel et fédérateur

Rendez-vous est donné dans un lieu qui, de prime abord, s’affiche par sa modestie et sa quiétude, mais qui, une fois ses portes ouvertes, s’affirme comme étant des plus chaleureux. D’entrée, on ressent cette nouvelle identité que Mampiray Solofoniaina a revêtue au Fili’in.

Le fait est que le jeune homme est reconnu dans le milieu artistique et culturel malgache, comme étant un fervent promoteur de l’art exclusivement estampillé, pour lequel il voue un amour intarissable.

En quelque sorte, un dénicheur de talents, accompagné de ses camarades comme Noah Raoelina avec qui il collabore depuis le Centre de ressources des arts actuels de Madagascar (Craam) ou encore l’Is’Art Galerie Ampasanimalo et le réseau des Alliances françaises. Ces derniers, qui ont d’ailleurs organisé la tournée nationale du groupe franco-malgache Alalà l’année passée. Il tient ainsi à faire de ce lieu un vivier et un carrefour des artistes et des mélomanes en centre ville. Le privilège d’inaugurer ce nouveau départ a ainsi été accordé au jeune Mamina, vendredi.

Loin d’être timide, c’est porté par son assurance que le jeune homme a convié le public de la soirée à festoyer aux rythmes acoustiques de sa guitare.

Jeune protégé de Erick Manana tout au long du télé-crochet de la RTA, il a enchanté les mélomanes avec ses morceaux comme « Saragam-pitia », « Fitia mafy ady », « Gasikara » et surtout « Mila vonjy ny kanto » avec lesquels il a donc partagé un bon feeling avec le public. Des chansons fédératrices qui retranscrivent toute la fraternité et la solidarité du peuple malgache. « Ce ne sont là que les prémices de concerts et retrouvailles encore plus enchanteresses en ces lieux, les meilleurs sont à venir» affirme Mampiray Solofo­niaina, gérant du Fili’in Antsakaviro.

Andry Patrick Rakotondrazaka