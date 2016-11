Une petite perle du jazz malgache. Andy Razafindrazaka, du haut de ses neuf ans armé de ses baguettes et de sa batterie, continue à surprendre les mélomanes.

Précoce, passionné et déjà doué d’un sérieux qui lui est propre sur scène, Andy Razafindrazaka charme aussi bien qu’il surprend constamment son public à chacune de ses apparitions. Fort d’un tout aussi jeune parcours que lui-même, à tout juste neuf ans, il est le benjamin des jazzmen de la Grande île, et forge ses expériences musicauxles en côtoyant les plus grands. Le président du comité d’organisation du festival international Madajazzcar Desiré Razafindrazaka, qui n’est autre que son illustre paternel, l’a initié aux vertus du jazz et de la musique en général.

Andy Razafindrazaka est d’ores et déjà considéré comme un mélomane aguerri par ses pairs qui louent son talent. Enchantant un public de tous horizons et surtout de tous âges depuis ses débuts, le jeune garçon convie ainsi les mélomanes noctambules de la capitale à se joindre à lui et son groupe au Le Carré Antsahavola, demain à partir de 19h30. La neuvième soirée de « Les Fridays Live » laissera donc la part belle au jazz à l’occasion et les rythmiques, ainsi que les mélodies d’Andy Razafindrazaka et sa bande promettent d’enivrer l’auditoire.

« Andy a déjà participé à des concerts sous son nom d’Antsirabe à Tamatave, jusqu’à Nosy Be. De même, il a participé aux festivals Madajazzcar à Antsahamanitra et à Antaninarenina, mais aussi au Jazz @ Tohatohabato. Ce sera une grande première pour lui dans la capitale, où il sera seul à l’affiche, et se découvrira intégralement avec son groupe », confie Désiré Razafindrazaka. Un rendez-vous musical enchanteur donc, c’est ce que Andy Razafindrazaka et son quartet promettent au public.

Mature et respectable

Dans ce groupe resplendissant de jeunesse également, Bruno Rakotozafiarison assure à la guitare, Fandresena Raoelison à la basse et Mahefa Ramian­drisoa au piano.

Rythmant littéralement la soirée à la baguette, le groupe fera honneur aux racines du jazz, le temps de ce cabaret-concert. Les meilleures compositions des standards du jazz, mais aussi du funk américains garnissent effectivement le répertoire de la soirée. À savoir, du George Benson, du Pat Metheny, du Roy Hargrove, du Kenny Garret, du Miles Davis ou encore du John Coltrane, dont les oreilles des connaisseurs se délecteront, et dont les profanes savoureront les mélodies.

Andry Patrick Rakotondrazaka