La Haute cour constitutionnelle (HCC) a déclaré dans sa décision n°33 du 23 décembre que « les dispositions de la loi n°2016-032 portant Loi de Finances pour 2017 sont déclarées conformes à la Constitution et peuvent faire l’objet d’une promulgation ». Le nouveau budget de l’État n’attend plus que sa promulgation.

Avec ce budget, le gouvernement entend donner la priorité aux secteurs sociaux tels que l’éducation, la santé, la population, l’eau et l’assainissement, mais aussi sur le développement des infrastructures en milieu rural.

Dans ce document, le gouvernement prévoit pourtant de tirer la croissance du pays à un taux de 4,5% et de maintenir le taux d’inflation à 7,1%. Quant à la pression fiscale, le taux envisagé par les autorités est de 11%.

L’année 2017 marquera, avec la promulgation de ce document, l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions fiscales destinées aux collectivités territoriales décentralisées. Il s’agit, entre autres, de taxe de résidence pour le développement, la taxe de protection civile, la taxe sur la publicité, la taxe sur les eaux minérales, et bien d’autres encore.

L.R.