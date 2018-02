Analakely et ses environs remportent le haut de la palme en matière d’attaque contre les passants. Des zones sensibles sont identifiées et tenues à l’œil.

Coup de balai policier aux abords d’Analakely. Un dispositif a été mis en place par le commissariat du premier arrondissement pour mettre derrière les barreaux les détrousseurs et les pickpockets embusqués dans cette circonscription. D’après la police, ces pickpockets, voleurs à la tire et détrousseurs, écument surtout la descente à Ambohijatovo, en passant par les pavillons d’Andohana­nalakely, la place de l’avenue ainsi que Beho­ririka. Ils sont âgés de neuf à soixante-deux ans. La plupart d’entre eux, les plus dangereux, ont entre quinze et vingt-cinq ans.

« Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Le nombre de personnes arrêtées pour vol à l’encontre de passants est passé de 256, en 2015, à 127, en 2017. Il y a deux ans, le commissariat recevait chaque jour trois à quatre plaintes relatives à de pareils actes de banditisme, soit un total annuel de 181. Actuellement, une ou trois plainte(s) sont enregistrées chaque semaine, soit 101 plaintes pendant l’année», affirme le commissaire Marcel Rabenandrasana, chef du commissariat de sécurité publique du premier arrondissement à Analakely.

Récidives

À l’entendre, des policiers en tenue civile sont déployés dans les points sensibles pour se fondre dans le décor, surtout pendant les tranches horaires où les méfaits sont concentrés.

Le plus souvent, les malfaiteurs sévissent en fin d’après-midi jusqu’en début de soirée, entre 17 heures et 19h 30, pour mieux s’attaquer aux piétons qui regagnent leur foyer. Et puis le calme avant la tempête, jusqu’à 23 heures, où les détrousseurs sont moins actifs, avant qu’ils ne reviennent à la charge jusqu’à 3 heures du matin. Ce sont les noctambules ainsi que les personnes qui rentrent tard qui sont alors prises pour cible.

«Les détrousseurs et voleurs à la tire qui opèrent la nuit sont dans le collimateur de nos éléments de patrouille. Nous intervenons, non seulement, sur base de renseignements mais aussi lorsque des appels de détresse nous parviennent», ajoute le commissaire de police Marcel Rabenandrasana.

Sur cette même lancée, il signale de multiples récidives. «Sitôt leurs peines purgées, certains des ex-détenus n’attendent pas pour récidiver et se faire arrêter peu de temps après leur libération», déplore le commissaire du premier arrondissement.

Andry Manase