Deux grandes habitations en bois ont été la proie des flammes hier. Les dégâts s’élèvent à deux cent millions d’ariary.

Parties en fumée. C’est la conséquence d’un grave incendie qui s’est déclaré hier, vers 9 heures du matin, au bord de la route nationale numéro deux, à 300 mètres du pont de Brickaville. Deux grandes maisons en bois à deux étages chacune, dont une épicerie, ont été ravagées par les flammes. Une Mercédès Sprinter a aussi été calcinée. Les dommages sont estimés à deux cent millions d’ariary, selon une information obtenue de Brickaville.

Celle-ci a indiqué que l’origine du feu n’est pas encore déterminée, du moins jusqu’à hier après-midi. Heureusement, aucune victime n’a été signalée, ni blessé ni décédé. Les éléments de la brigade de gendarmerie de Brickaville se chargent de l’enquête pour en déterminer les causes. Ils ont été dépêchés notamment pour régler la circulation de la RN2 et la foule venue nombreuse sur les lieux. Malgré l’aide des habitants du quartier et de presque toute la ville, il a fallu environ deux heures et demie pour éteindre le feu.

«L’une de ces maisons abrite trois familles locataires différentes. L’autre est celle du propriétaire des deux maisons et de la Mercédès Sprinter. Nous avons d’ores et déjà ouvert une enquête en attendant les propriétaires qui étaient absents au moment où l’incendie s’est produit », explique une source officielle de la gendarmerie de Brickaville. Le feu s’est vite propagé à cause du matériau de construction inflammable des deux bâtiments. Par chance, les flammes n’ont pas touché les maisons voisines.

Eviter le pire

«Nous avons été obligés de détruire quelques maisons autour de ces deux foyers brulés pour éviter le pire. Grâce aux habitants, le feu n’a pas atteint les maisons voisines. À Brickaville, nous avons une garnison de la sécurité civile. Elle existe depuis 2015 et compte actuellement trente cinq jeunes sapeurs pompiers. Mais depuis, nous n’avons aucun matériel lourd comme des camions citernes», regrette Satra Augustin, maire de la ville de Brickaville.

Nantenaina Njanahary