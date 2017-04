Un magasin de pièces auto à Ambodivona a été victime d’une attaque à main armée en plein jour.

Trois individus munis d’un pistolet automatique, un couteau et une barre à mine ont attaqué un magasin d’accessoires pour automobile. Cela s’est produit samedi vers huit heures à Ambodi­vona. Après avoir intimidé tous les clients avec leurs armes, les malfaiteurs ont eu accès au coffre du magasin. « Plus de sept millions d’ariary ont été dérobés », informe le propriétaire. Deux salariés ont été blessés, l’un au niveau de la tête, l’autre au dos, suite aux coups de barre à mine. Deux téléphones, appartenant aux clients, ont été également dérobés.

«Tout avait l’air normal. Soudain, ils ont sorti leurs armes et nous ont ordonné de ne plus bouger. Ils ont fermé la porte pendant le cambriolage. Ils ont ensuite pris la fuite », a indiqué la caissière. Suite à l’enquête de la police, les deux gardiens de ce magasin seraient impliqués dans cette affaire.

Suspects identifiés

Ils ont également disparu après l’attaque. « Nous avons remarqué l’un d’entre eux avoir pris la fuite avec les trois braqueurs. lls seraient le cerveau de ce cambriolage », a fait savoir le propriétaire. Les trois auteurs principaux de l’assaut, non encagoulés, ont été identifiés grâce aux images enregistrées par la vidéosurveillance. La recherche de ces brigands est déjà en cours, d’après les informations des enquêteurs.

Hajatiana Léonard