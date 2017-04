La Jirama a mis à nu des pratiques frauduleuses de ses clients. Mille huit cent soixante deux cas de vols d’électricité et 705 cas de vols d’eau ont été découverts.

Les chiffres sont édifiants. Les visites inopinées effectuées par les agents contrôleurs-verbalisateurs assermentés de la Jirama ont mis à jour plusieurs cas de pratiques frauduleuses des clients de la compagnie nationale d’eau et d’électricité. Près de 40% des clients visités effectuent des branchements illicites d’électricité. « Sur 4 378 clients visités, 1 862 cas de fraudes ont été signalés », a fait savoir le communiqué de la société. Ce qui engendre une perte énorme pour cette société en difficulté financière. « Depuis le début de l’année 2017, les pertes liées aux vols d’électricité sont évaluées à près de 2,2 milliards d’ariary », ajoute le communiqué.

Les vols ne touchent pas uniquement l’électricité mais également l’eau. D’après la société, sur les 2430 visites inopinées effectuées, 705 cas de fraudes ont été signalées. « Les pertes liées aux vols d’eau ou aux anomalies sont estimées à 350 000 m³ et s’élèvent à 300 mil­­lions d’ariary », souligne le communiqué de la Jirama.

L’année dernière, le gouvernement a déclaré la guerre aux voleurs d’électricité. Le Conseil de gouvernement du 26 octobre a adopté, au titre du ministère de l’Énergie et des hydrocarbures, un « projet de décret portant contrôle et répression des pratiques frauduleuses de vol d’énergie électrique ».

Mesures sévères

Toute personne impliquée dans des branchements illicites et dans les vols d’énergie électrique sera sanctionnée, y compris les employés de la Jirama et les hauts responsables de la société. Le recrutement des agents contrôleurs-verbalisateurs confirme ainsi cet engagement de l’État.

Depuis, les contrôles inopinés s’enchaînent. Actuellement, ils sont 34 agents contrôleurs-verbalisateurs assermentés et 234 releveurs et agents de recouvrements qui sont au service de la société d’État dans ce nouveau combat.

En réaction à ces fraudes, la Jirama compte porter l’affaire devant la juridiction pénale. Les premières mesures prises par la Jirama sont de couper les compteurs de ces fraudeurs et des poursuites judiciaires à leur encontre sont prévues. Ces derniers devront de plus procéder au paiement des rappels de leurs consommations. D’ailleurs, l’opinion publique attend l’annonce des « sanctions infligées à ces fraudeurs », surtout la suite de l’affaire du domaine d’Ankatso où des infractions de vol d’électricité ont été constatées par les agents de la Jirama.

À travers ces résultats, la société démontre sa volonté de mettre fin à ces pratiques qui minent ses finances. La Jirama n’aura plus droit à l’erreur surtout à la veille de la réunion de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire interna­tional prévue se tenir le 17 avril.

Lova Rafidiarisoa