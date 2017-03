Le dossier relatif à des infractions de vol d’électricité et d’eau dans le domaine d’Ankatso n’est pas encore bouclé. La Jirama n’aura plus le droit à l’erreur sur ce point.

À la traîne. Le traitement des dossiers relatifs aux vols d’électricité et d’eau lors de l’opération de ratissage effectué par la Jirama n’est pas encore bouclé. La compagnie nationale préfère encore attendre pour constituer un dossier en béton devant l’appareil judiciaire. « L’affaire du domaine d’Ankatso est en cours de constitution de dossiers complets pour renforcer la force de frappe juridique avant déferement au Parquet », a soutenu un responsable de la Jirama sans pourtant préciser une date précise de son bouclage.

Mi-février, cette affaire avait fait parler d’elle. Si jusqu’ici, la Jirama s’est contentée de la chasse aux particuliers, cette-fois ci, elle a frappé fort en débusquant des fraudes effectuées par deux grosses sociétés. Sur la base d’anomalies constatées sur leur facturation, ces entreprises étaient dans la ligne de mire de la compagnie nationale d’eau et d’électricité. Le task force de la Jirama avait effectué une descente dans une propriété de l’une d’elles le 20 février. « Depuis le 14 février, le task force électricité et le task force eau ont procédé à des contrôles in-situ au sein du domaine d’Ankatso », a fait savoir la Jirama dans un communiqué publié le 21 février.

Habilitation

Cette opération a porté ses fruits. D’après la missive de la Jirama, « les techniciens ont constaté et dûment prouvé l’effectivité de vols d’électricité et d’eau potable, constitutifs d’infraction pénale.(…) D’ailleurs, les auteurs ont reconnu leur forfait dont la date remonte à mars 2011 ». Un branchement illicite en électricité a donc alimenté durant toutes ces années « 23 appartements ». Pour la consom­mation en eau potable, « 20 appartements et une piscine » ont été approvisionnés « sans système de comptage ».

En réaction, la Jirama compte porter plainte devant la juridiction pénale. Mais a en croire la déclaration de ce responsable au sein de cette société d’Etat, cette procédure n’est pas encore déclenchée même si elle affiche sa volonté de mettre fin à cette pratique qui mine sa santé financière. Ces branchements illicites engen­drent une perte de 20% à la Jirama.

Et pour mener à bien cette opération de ratissage et de répression, la société d’État vient de se doter d’agents contrôleurs – verbalisateurs. Ces officiers de police judiciaires sont habilités à vérifier, à saisir, à constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, à confisquer tout matériel utilisé à des fins représentant des corps de délit comme le piquage, la fraude, le vol de câbles ou autres effractions. Ils sont également habilités à mener des enquêtes auprès des propriétaires. Actuellement, 34 agents contrôleurs-verbalisateurs sont en service. 227 autres rejoindront leurs rangs ce week-end, d’après le responsable de la Jirama.

Les auteurs de ces pratiques frauduleuses ont pu longtemps agir en toute impunité. Maintenant, ce n’est plus le cas. Outre les sanctions et peines prévues, notamment dans le décret réprimant les vols d’électricité adopté en début, ou de l’article 401 du code pénal, « l’application de la mesure commerciale de rappel de la consommation en vigueur est aussi prévue ».

