Deux grosses boîtes très connues de la capitale sont impliquées dans des affaires de branchement électrique illicite. La Jirama engage des poursuites judiciaires.

Un joli coup de filet de la Jirama. Deux grandes sociétés, très connues de la capitale, ont été prises dans les mailles du filet de la compagnie de l’eau et de l’électricité.

D’après une source auprès de la société d’État, elles sont impliquées dans des affaires de branchement illicites sur des installations de la Jirama. « Des anomalies ont été constatées sur leurs facturations. Le montant indiqué dans le document représente un montant très faible par rapport à ce qu’elles devraient avoir consommé », indique notre source.

La « prise » remonte à la semaine dernière. Le dysfonctionnement de l’alimentation en électricité des quartiers dans lesquels sont installées les activités de ces sociétés a titillé les dirigeants de la Jirama. Les coupures de courant deviennent répétitives. Les postes de transformation électrique du réseau de la Jirama connaissent souvent des explosions. Ce qui semblait anormal.

« Nous avons dépêché nos techniciens sur les lieux. Les opérations s’annoncent difficiles, dans la mesure où il faut faire des investigations minutieuses. Après vérification sur l’ensemble du réseau, ils ont découvert des branchements illicites sur nos installations dans les activités de ces sociétés », a expliqué notre source auprès de la société d’État. Leurs consommations électriques ne passent pas au compteur. Ce qui explique leurs « sous facturations ».

Des factures non recouvrées, des pertes non techniques de production dues à des branchements illicites sont autant de problèmes qui plombent la situation financière de la Jirama.

Exploit

Dans un communiqué publié en octobre, le ministère des finances et du budget a évoqué « des pertes non techniques de l’ordre de 20%, et principalement liées aux branchements illicites ». Pour redresser la compagnie, les dirigeants de la Jirama n’ont eu le choix que de mettre fin à ces mauvaises pratiques. Ils sont ainsi partis à la chasse contre ces maux.

Depuis le début de l’opé­ration, les premiers résultats semblent probants. « De nombreux particuliers ont été pris dans le filet. Ces affaires sont déjà entre les mains de la Justice », indique notre source. Et en ce qui concerne les affaires de ces deux grosses boites de la capitale, leur sort se trouve aussi dans le même cas. « La Jirama va enclencher les procédures de poursuite judiciaire », a fait savoir notre source. Croisons les doigts que cette affaire aille jusqu’au bout.

« Cette grosse prise » de la Jirama s’annonce comme un exploit. Jusqu’ici, le combat s’annonce difficile pour elle. Les auteurs de ces pratiques frauduleuses ne sont jamais inquiétés et vivent en toute impunité. Ce n’est qu’au mois d’octobre que le gouvernement s’est engagé à mettre fin à ces mauvaises pratiques, en annonçant des mesures d’incrimination et de répression des pratiques frauduleuses de vol d’énergie électrique.

Les auteurs de ces délits risqueraient ainsi une peine d’emprisonnement et d’amen­de. Toutes pratiques frauduleuses sont considérées comme des faits portant préjudice à l’exploitant. Toutes les caméras sont ainsi braquées vers cette affaire.

Lova Rafidiarisoa