Retour réussi. La délégation malgache au championnat d’Afrique de boxe, au Congo Brazzaville rentre au pays avec deux médailles de bronze.

Les protégés du coach national, Augustin Félice ont été de retour au pays, hier. Pour sa première sortie internationale, le Tama­tavien Marco Jérôme Randria­narivelo remporte deux victoires en trois combats chez les -52kg. Le boxeur d’Atsi­nanana a écarté un Ougandais mardi, lors de son premier combat, puis a défait sans souci un Ivoirien en quart de finale, jeudi.

Il s’est ensuite incliné face à un Algérien en demi-finale, samedi. « En demi- finale, le juge m’a sanctionné à chaque fois que j’attaque ou même en défense. Et par conséquent, j’ai perdu beaucoup de points », se plaint Marco Jérôme à son l’arrivée à l’aéro­port d’Ivato, hier.

La deuxième médaille de bronze a été ravie par Miora Tiana Andriamiarisoa, catégorie -48kg dames. Chanceuse, elle a été exemptée en demi-finale à l’issue du tirage au sort. Mais malheu­reusement, elle a perdu l’entrée face à une Camerounaise. Selon le règlement de compétition, ces deux médaillés de la Grande île, ont eu leur qualification pour le championnat du monde à Hambourg, Alle­magne, en août.

Bourse olympique

Miora est une habituée de médaille en compétition internationale. Elle est deux fois vice-championne du monde en kick boxing, en Italie en 2014 (low-kick) et en 2015 en Serbie (K1). Elle est aussi championne d’Afrique en full contact en 2014 au Cameroun, et vice championne d’Afrique de sanda en wushu, en 2013.

Miora et Marco effectueront un stage de préparation en Allemagne, quelques semaines avant le Mondial. Ces deux tireurs ainsi que le Fianarois, Tony Heriniaina Nomenjanahary, dans la catégorie -49kg, bénéficieront tous les trois, de bourses olympiques en vue des Jeux olympiques de Tokyo, en 2020.

« Tony a gagné face à son adversaire en quart de finale mais soudain l’arbitre a changé d’avis, et c’était la décision définitive. On a réclamé et a payé le droit de réclamation mais la décision est restée inchangée », d’après le chef de délégation malgache, Bernard Andria­manampisoa, dit « Gégé Bosco » à l’arrivée.

Concernant les dires sur le mauvais traitement de la délégation malgache, le chef de délégation a rectifié que « C’est un malentendu. Les cotisations internationales, depuis 2011, ont été toutes réglées dès notre arrivée, sinon les combattants ne pouvaient pas monter sur le ring. Et concernant les passeports confisqués à l’aéroport, c’était le cas pour toutes les délégations, on a pu récupérer les nôtres après avoir payé le visa de 50 dollars par personne ».

Serge Rasanda