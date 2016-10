Le garde rapproché de VIP rattaché à l’ambassade de Madagascar en France, Jean Christian Randriamalaza, le seul et unique représentant de Madagascar en Italie, remporte son septième titre de champion du monde de boxe Chinoise Lei-Tai, après le sixième en 2014, lors du Martial Marathon WTKA Wolrd Championships. Ce grand combattant du Club RJC Samouraï, à Paris France, a gagné la finale de la catégorie -75kg, lors de la quatrième édition du Unified World Championships regroupant six fédérations internationales et plus d’une dizaine de sports de combats, qui s’est tenue à Carrara, Italie du 25 au 30 octobre. Ce sommet mondial réunit plus de 5 000 combattants issus de 107 pays.

Serge Rasanda