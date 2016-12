Le Malgache septuple champion du monde en boxe chinoise est de passage au pays. Il serait reçu la semaine prochaine par le président de la République.

D’une pierre deux coups. Arri­vé au pays dans la nuit du jeudi, le septuple cham­pion du monde en boxe chinoise lai-tie, Jean-Christian Randriamalaza est de passage pour quelques semaines.

Jean-Christian Randria­malaza a raflé en une seule édition d’un championnat du monde le titre mondial en boxe chinoise « lai-tie » catégorie des -75kg et celui en « sanda pro » catégorie des -80kg. Ce sommet mondial s’est tenu en Carrara, Italie les 29 et 30 octobre. Le champion a été reçu hier au palais des sports à Maha­masina, par le ministre de la jeunesse et des sports le Dr Jean Anicet Andriamo­sarisoa afin d’organiser son accueil au palais d’État à Iavoloha pour être reçu par le président de la République.

La date n’est pas encore fixée, mais l’audience aura sûrement lieu la semaine prochaine. Après les six ti­tres décrochés entre 2009 et 2014, Jean Christian a, cette fois, remporté d’un seul coup deux titres en Italie. Ce champion était aussi élu meilleur combattant chez les -75kg. Il s’est d’abord installé sur la plus haute marche du mondial de boxe chinoise lai-tie.

« Ma catégorie habituelle est dans les -70kg, mais je n’ai pas fait assez d’entrainement et on a constaté 800g de surpoids lors du pesage. Par conséquent, on m’a surclassé dans la catégorie -75kg », a mentionné le septuple cham­pion du monde.

Huitième titre

Jean Christian Randria­malaza a effectué en tout quatre combats à ce cham­pionnat du monde et a écarté deux adversaires pour ravir le titre, un Amé­ricain en premier et un Azerbaidjanais en finale, avec deux victoires, toutes en premier round.

Il a ensuite été, après ce premier titre, sollicité par l’organisation pour disputer un combat pro en « sanda » dans la catégorie des -80kg, dix kilos de plus de sa catégorie où il a également effectué deux combats et remporte deux victoires, toutes en première période également, face à un Italien puis, en finale, contre un Polonais. Jean Christian s’est, lors de ce sommet mondial, blessé au muscle de l’avant-bras gauche, blessure qu’il a déjà eue en 2009.

« Le médecin m’a déjà confirmé que ma blessure ne nécessite pas d’opération, c’est juste une fissure et, plus tard, je pense pouvoir reprendre mon entrainement pour préparer la course pour le huitième titre mondial » a-t-il conclu.

Serge Rasanda