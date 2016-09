Une session d’information sur le programme Australie Awards s’est tenue à l’hôtel Carlton Anosy, hier. L’occasion pour le gouvernement malgache et les entités avec des candidats éligi­bles pour les bourses d’études internationales, financées par le gouvernement australien, de soutirer des informations sur les procédures et démarches à suivre.

En effet, l’opportunité de poursuivre les études en Australie est encore mal exploitée. Seule une soixantaine de boursiers malgaches y sont partis depuis 2012, selon Andry Nantenaina Raso­lonirina, Australia Awards, Alumini Ambassador à Mada­gascar. Chaque année pourtant, l’Australie offre des centaines de bourses pour les pays africains dont Mada­gascar. « La non maîtrise de la langue anglaise est l’une des barrières qui nous empêche d’aller vers ces pays anglophones », expli­que-t-elle.

Les professionnels malgaches intéressés par ce renforcement de capacité dans les secteurs extractives, politiques publiques, agricole, en Australie, ou encore les étudiants qui souhaitent y poursuivre leurs études interna­tionales peuvent désormais se préparer pour la prochaine rentrée. L’inscri­ption au niveau masters pour 2018 et aux bourses de courte durée pour 2017 est déjà ouverte. « Il n’y a pas de quota spécifique pour chaque pays. C’est une compétition lancée pour tout le monde », rajoute Andry Nantenaina Rasolo­nirina. De plus amples informations sont disponibles sur le site web www.australiaawardsafrica.org.

Miangaly Ralitera