Illégale. Bakoliharisoa Rasoarimisa, responsable au sein du Service Autonome de Maintenance de la Ville d’Antananarivo (Samva), a dénoncé la prolifération des opérateurs de vidange et de transport des boues qui les déchargent dans des endroits interdits.

Il s’agit entre autres des canaux d’évacuation et même de la rivière d’Ikopa de l’ancien site à Iarinarivo Ambohitrimanjaka, fermé depuis 2015. « Déverser des boues n’importe où présentent, pourtant, un risque grave pour la santé des habitants environnants. C’est pour cela que la commune urbaine d’Anta­nanarivo a élaboré un projet de traitement des boues », explique-t-elle.

C’était à l’Institut des métiers de la ville (IMV) à Tsimbazaza, hier, dans le cadre de l’atelier de présentation des résultats de diagnostic sur la filière de vidange et de traitement des boues de latrines en milieu urbain, suivi d’échanges avec les opérateurs du secteur. Cinq sites de traitement de boues fécales sont enregistrés à Antananarivo, dont les trois sont gérés par le Samva.

M.R.