Le concours de Bost for messenger challenge a permis d’émerger les trois meilleurs et les organisateurs les ont récompensés.

Une équipe de trois jeunes garçons a brillé dans le concours de Bots for messenger challenge dans le cadre de l’évènement « Vacances numériques » initié par le ministère des Postes et des télécommunications en collaboration avec Orange Madagascar du 16 août au 22 septembre.

Il s’agit de Natolonam­poina Andrianomenjanahary, Hasina Andrinantenaina et Avotra Fitia Mandimbisoa. Ils ont été récompensés, hier à Ankorondrano en tant que première parmi le top 10 des Bots for messenger challenge de l’Orange Madagascar mais également parmi le top 10 de Bots for messenger challenge en Afrique dans la catégorie productivité et utilité, organisé par facebook.

Les concours contribuent au développement numérique à Madagascar mais surtout introduire le numérique dans le quotidien des personnes. « Nous avons créé une application multifonction que tout le monde peut utiliser au quotidien. Les gens peuvent s’informer, trouver des nouveautés sur la musique, trouver la biographie d’une personne, regarder des vidéos. Ce qui la différencie des autres moteurs de recherche c’est que cela se passe sur messenger », explique Natolonampoina Andrianomenjanahary.

Animation numérique

Afin de pouvoir réaliser des projets de création, plusieurs jeunes ont participé à diverses formations durant cinq semaines. « Les jeunes ont participé activement à une journée webdev, qui vise à développer des sites web, une création de bot ou robot ou intelligence artificielle à partir du messenger, des séances de création de jeux sur mobile, mini-hackaton, challenge application, outil sur le thème partage », explique Valérie Ranaivoson, responsable de la communication et de social business au sein d’Orange Madagascar. À travers cette animation numérique, Orange repère les développeurs afin de les appuyer dans leur projet. « Nous appuyons les communautés dans l’engagement pour le développement numérique à Madagascar. Soit on intègre le projet à l’Orange soit on offre le projet aux bailleurs de fonds ainsi que des intérêts pour l’initiateur de projet et pour d’autres entreprises », ajoute-t-elle.

Mamisoa Antonia