L’État doit rembourser aux compagnies pétrolières 196 milliards ariary. Ce montant équivaut au remboursement des TVA et à la compensation du prix à la pompe.

Un montant faramineux. Le gouvernement a annoncé le remboursement des arriérés des compagnies pétrolières lors du dernier conseil des minis­tres. « Ces arriérés concernent le remboursement des taxes sur la valeur ajoutée (TVA) et les arriérés de la compensation du prix à la pompe non octroyée depuis le régime de la Transition. Le montant de ces arriérés s’élève jusqu’à 196 milliards ariary », a annoncé Gervais Rakoto­arimanana ministre des Finances et du budget.

Le dernier conseil des ministres en date du 9 novembre vient de définir les conditions et modalités d’émission des Bons du Trésor Spéciaux destinés au remboursement des arriérés des compagnies pétrolières dénommés « BTS-CP ». « L’émission de ce titre s’étale sur huit ans avec un taux supérieur de un point au taux directeur de la banque centrale de Madagascar », a fait savoir Pierre Jean Feno, directeur général du Trésor avant de continuer que « le montant de ces arriérés s’est élevé à 231 milliards ariary mais le gouvernement a pu en régler une partie en 2015 ».

Pour maîtriser l’inflation, le régime de Transition est intervenu dans la fixation du prix à la pompe. Cette pratique était encore utilisée jusqu’en janvier 2016 où une autre méthode est utilisée par le régime Rajaonarimampianina pour éviter une hausse excessive du prix du carburant. Il s’agit de la fixation du prix maxima basé sur deux principaux paramètres, à savoir la parité dollar ariary sur le marché de changes et ainsi que le prix du baril sur le marché international et le transfert des compensations aux transporteurs.

Titrisation

Avec ces volumes d’arriérés, les compagnies pétrolières seraient donc l’un des plus grands créanciers de l’État derrière la société minière Ambatovy. L’État doit 175 millions de dollars équivalant aux TVA non remboursées depuis 2012 à la compagnie minière. Le remboursement de la compagnie se fait en grande partie aussi en Bons du Trésor spéciaux.

« Ces bons sont vendus de manière à permettre à la société d’acquérir des liquidités auprès des banques primaires. Les banques seront remboursées par l’État après trois ans, une fois les BTS arrivés à maturité », avait expliqué un responsable auprès du ministère des Finances et du budget.

Depuis 2009, l’administration centrale et les entreprises publiques ont accumulé un stock important d’arriérés de paiement, notamment sur les remboursements de la TVA. Environ 800 entreprises sont concernées par ce problème. Mais le gouvernement s’efforce petit à petit d’apurer ses dettes. Pour faire face, il a adopté la titrisation des créances. Cette procédure est une technique financière très utilisée sur le marché financier. Elle est utilisée par le gouvernement malgache pour transformer les créances d’un fournisseur ou d’une société en bons du trésor.

Par ailleurs, le gouvernement a aussi ouvert un compte dédié au remboursement de ces TVA. L’ouverture de ce compte séquestre est une des mesures pour éviter l’accumulation de nouveaux arriérés et pour apurer les arriérés existants dans les plus brefs délais.

Lova Rafidiarisoa