L’histoire de Dzama a commencé par le « botakely », il y a trente cinq ans de cela. Maintenant, la société devient chef de file nationale dans le secteur de la production et la distribution de boissons alcoolisées, avec cinquante cinq produits. Son renom dépasse même les frontières depuis qu’elle a décidé de conquérir le marché international.

« Nos produits sont fortement appréciés sur le marché national. Mais depuis leur exportation, ils ont également eu un renom international. Les trente médailles, dont douze en or, dix argent et huit bronze, obtenus depuis 2010 en témoignent », a déclaré Marie Monique Rabakoliarisoa, directeur des opérations de la compagnie Vidzar.

Les gammes Prestiges, les Vieux Rhum ainsi que d’autres lignes de produits se vendent mieux dans les rayons en Europe, Canada, ou encore aux États-Unis.

« De nombreux Malgaches qui voyagent à l’extérieur n’oublient jamais d’amener dans leur valise, une bouteille de produit Dzama comme cadeau à leurs proches », a fait savoir cette responsable.

La compagnie a été créée en 1982, et s’installe sur l’île de Nosy-Be près d’une usine de sucrerie. De ce fait, son fondateur a appelé son rhum Dzama, le diminutif de la ville de Dzamandzar.

L.R.