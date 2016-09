Aucun officier supérieur de gendarmerie n’est impliqué dans l’affaire de saisie

de bois de rose à Toliara. Mais un ancien chef de région figure parmi les accusés.

Correction. Une information communiquée à quelques journaux de la capitale ont fait état de la saisie de douze containers de bois de rose sur le point d’être illégalement exportés, à Toliara. Il y est rapporté qu’un réseau impliquant vingt-quatre individus ont, par la même occasion, été démantelé par le Bureau indépendante anti-corruption (Bianco), et que le dossier a été remis au tribunal de première instance (TPI) de la capitale de la région Sud-Ouest, la semaine dernière.

À la publication de l’information hier, la gendarmerie nationale a réagi et affirmé que l’officier supérieur cité dans l’affaire rapportée aux journalistes ne fait pas partie du corps des bérets noirs. Le Bianco concède qu’une erreur a été faite dans le partage d’information en interne. L’officier supérieur ne travaille pas non plus au ministère de l’Environnement et des forêts. Des responsables de ce département ministériels sont, néanmoins, happés dans le dossier des douze containers saisis. Tout comme des opérateurs économiques et des transporteurs.

Certes, mais il a également été confirmé que l’un des prévenus dans l’affaire du trafic de bois de rose à Toliara était bien un officier supérieur. Après investigation menée auprès de diverses sources, il s’est avéré que l’homme « est issu de l’armée ». L’accusé est, par ailleurs, « un ancien Chef de région ». Dans une réaction sur cette affaire, lundi, l’entité anti-corruption a soutenu : « Nous osons espérer que ce dossier fera l’objet d’un traitement juste et impartial par les magistrats de Toliara ».

Gros bonnet

Le Bianco déplore que l’opinion peste contre l’efficacité et la volonté de lutter contre la corruption et les trafics illicites, du fait de « l’impunité » des individus remis à la justice, notamment, les accusés qualifiés de « gros bonnets ». Bien que l’information n’ait pas été révélée par le Bureau d’Am­bo­hibao, le fait que le dossier en instance devant de TPI de Toliara concerne un « gros poisson » est avéré.

Les résultats des investigations indiquent, du reste, que l’ancien haut responsable régional a déjà été éclaboussé par une affaire de navire transportant des bois précieux coupés dans le Sud de la Grande île en 2014. Il aurait été, depuis, dans le collimateur des enquêteurs. « Ces bois proviennent, essentiellement, de la chaîne de l’Anosy », indique une source avisée. À cette dernière d’ajouter que, durant le mandat de cet ancien haut respon­- sable régional, « il y a eu une augmentation du nombre de trafic illicite de bois précieux, dans cette partie de Madagascar, durant son mandat ».

L’affaire qui a conduit l’ancien haut responsable régional, ainsi que vingt-trois autres prévenus devant le TPI de Toliara remonte à l’année 2015. Un dossier qui concerne ainsi, une ancienne autorité politique et de hauts responsables de l’administration. Le message adressé par le Bianco au tribunal pourrait être une manière de lui demander d’affirmer son indépendance, et de ne pas céder à d’éventuelles pressions. Bref, de faire preuve d’impartialité.

Garry Fabrice Ranaivoson