Ayant été repéré dans une plaque tournante du trafic de bois-de-rose, il a pris le large. Sollicitées, les autorités mauriciennes ont prêté main forte et l’ont intercepté.

Traqué depuis les eaux territoriales malgaches, un gros-porteur battant pavillon malaisien, soupçonné de trafic de bois de rose, a été intercepté en fin de semaine par les autorités mauriciennes. Les informations publiées par la presse de l’île sœur révèlent que rien de compromettant n’a été pour autant retrouvé à bord, lors de l’inspection effectuée.

Le navire suspect a été repéré la semaine passée dans le Cap-Est, au large de Maroantsetra, tristement connu comme étant une plaque tournante du trafic de bois de rose. Alertée par des informateurs sur place, la société civile a tiré la sonnette d’alarme via les réseaux sociaux.

Les renseignements alors communiqués indiquaient que le navire aurait à un moment donné jeté l’ancre à une dizaine de kilomètres du port naturel d’Ampa­navona, où se jette un cours d’eau. Selon la même source, le navire, tracé par les satellites du Centre de fusion d’information maritime (CFIM), couvrant le Canal de Mozambique ainsi qu’une grande partie de l’océan Indien, aurait été localisé à 400 kilomètres de la terre ferme jeudi après-midi vers 15 heures.

Faute de moyens pour l’intercepter, le bateau fugitif était insaisissable dans la zone relevant de la compétence des autorités malgaches.

Interrogée sur le niveau d’alerte, une source sécuritaire a expliqué mardi que les éléments susceptibles de confirmer qu’il s’agissait bel et bien d’un trafic de bois précieux étaient encore insuffisants. En saisissant la balle au bond, elle a mis en avant qu’il fallait arraisonner le navire pour en être fixé.

Pistes brouillées

Toujours selon la presse mauricienne, Port-Louis, a été sollicité par les autorités malgaches pour vérifier la cargaison du bateau signalé pendant son transit à Maurice. Faisant cap sur l’Asie du Sud-Est, le navire prévu y effectuer un ravitaillement y était alors attendu de pied ferme. Selon la presse mauricienne, Port-Louis a confirmé la demande de collaboration de Tana. « Les navires provenant de Madagascar ont déjà droit à une attention spéciale de notre part. Toute cargaison de l’essence de bois précieux indiquée aurait été mise sous scellés », explique une source locale. Elle rappelle dans la foulée que le dernier coup de filet remonte à six ans.

En juin 2011, des rondins de bois de rose dissimulés dans six conteneurs, supposés contenir des haricots secs, ont été retrouvés à Port-Louis. Pour brouiller les pistes, la cargaison a d’abord été routée vers l’Afrique de l’Est, avant qu’elle ne soit transportée à Maurice. Des poursuites judiciaires s’ensuivaient lorsque le pot-aux-roses a été découvert. Jugé après avoir été inculpé pour trafic de bois de rose avec deux transitaires, le directeur régional d’une grande société nationale d’exportation, a écopé d’un an de réclusion.

Andry Manase