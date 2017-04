Le gouvernement malgache envisage le rapatriement des 30 000 rondins de bois de rose saisis à Singapour. Il compte sur l’aide de la ville-État.

Quel avenir pour les bois de rose saisis à Singapour Cette question revient sur toutes les lèvres après le verdict de la justice singapourienne, jeudi. Pour l’instant, le gouvernement malgache envisage le rapatriement de ces 30 000 rondins de ce bois précieux, d’une valeur estimée à 50 millions de dollars américains. Pour ce faire, il compte sur l’appui des autorités singapouriennes. « L’État Malgache est disposé à travailler avec les autorités singapouriennes pour décider de la disposition légale et transparente de ce stock de bois de rose», indique le communiqué du ministère de l’environnement, de l’écologie et des forêts transmis à la presse, hier.

Après avoir tergiversé dans la gestion de cette affaire, changeant ainsi plusieurs fois d’avis sur le caractère légal ou illégal des documents d’exportation des bois de rose, et sous la coupe d’une menace des organes de protection de l’environnement, les autorités malgaches ont fini par s’impliquer dans l’affaire en intentant « une action civile», contre Wong Wee Keong, l’importateur de bois de rose. Mais il est également question de la restitution des bois de rose. Le gouvernement a engagé un cabinet d’avocat international pour défendre ses intérêts.

Décision tardive

La Cour suprême de Singapour a déclaré coupable, jeudi, l’homme d’affaires et son entreprise Kong Hoo d’avoir importé du bois de rose malgache, selon le journal The Straits Times. La société basée à Singapour avait importé près de

30 000 rondins de bois de rose, en février 2014. La cargaison a été interceptée dans le port de Jurong, Singapour. Par deux fois, il a été acquitté en 2015 et 2016.

Pour le gouvernement malgache, son « intervention» dans l’affaire, bien que tardive et faite à la suite de pression et de menace de la convention internationale des espèces de faune et de flore sauvage menacées d’extinction (CITES), a été pour beaucoup dans cette décision.

« L’appui d’un avocat international engagé pour les circonstances et les communi- cations faites entre le Gouvernement singapourien et les autorités malgaches qui ont fourni des éléments de preuve, ont contribué à démontrer l’illégalité manifeste de l’exportation, se solvant par le jugement rendu par la Haute Cour de Singapour », a soutenu le communiqué.

Cependant, selon la loi sur les espèces menacées d’extinction de Singapour, le bois de rose ne peut être importé sans l’autorisation de l’Autorité agroalimentaire et vétérinaire de Singapour (AVA). Ce qui n’était pas le cas pour cette affaire. Au cours de ce procès, la justice a conclu que la « cargaison était importée et n’était pas uniquement en transit comme le soutenait la partie défenderesse ». Les marchandises n’ont pas trouvé d’acheteur. Ce qui a amené la Cour suprême à déclarer coupable l’homme d’affaires et son entreprise.

Lova Rafidiarisoa