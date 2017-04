La Cour suprême de Singapour a condamné l’importateur « illégal » de bois de rose malgache. La poursuite de ses « complices » locaux est attendue.

Une phrase. C’est ce que le communiqué officiel rapportant la réaction de l’État, suite à la décision de la justice singapourienne, a consacré à la question de la poursuite des trafiquants malgaches.

« Cette décision renforce la détermination de l’État à poursuivre les trafiquants nationaux qui ont participé à cette transaction illégale », affirme le communiqué de presse diffusé, samedi. La Cour suprême de la Ville-État a statué pour la condamnation d’un homme d’affaires asiatique pour l’importation sans permis, de près de 30.000 rondins de bois de rose de Madagascar, d’une valeur estimée à 50 millions de dollars. Une cargaison qui a quitté le port de Toamasina le 15 février 2014.

La justice singapourienne ayant tranché, l’on attend du pouvoir, qui a été plutôt timoré durant les temps forts du dossier, qu’il engage des poursuites contre « les complices » du gros bonnet asiatique. Ceux qui lui ont fourni les « faux documents », ayant permis aux bois de rose de quitter le port de Toamasina, sans être inquiété. Un ordre donné par le président de la République a été annoncé par Johanita Ndahimanan-jara, ministre de l’Enviro-nnement, en septembre 2016, et confirmé par le Premier ministre. Mais jusqu’ici, aucune avancée n’a été indiquée dans ce dossier.

L’illégalité des documents devait, pourtant, avoir été prouvée dans la mesure où, dans le communiqué publié en fin de semaine, le gouvernement affirme en avoir justement informé les autorités singapouriennes. Il est, par ailleurs, difficile de croire que les autorités malgaches ne soient pas en possession des pièces en question, mentionnant les noms de leurs signataires. Leur copie, du moins, devait leur avoir été transmise dans le cadre des échanges de correspondance avec les services agroalimentaires et vétérinaires de Singapour, afin d’en déterminer l’authenticité ou pas.

À cause d’une tergiversation de l’État malgache qui a attendu les menaces de sanction de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et flore sauvage menacées d’extinction (CITES), pour s’impliquer de manière solidaire dans l’affaire. L’importateur asiatique s’en est sorti à deux reprises, en 2015 et 2016. Intervenue trop tard, l’officialisation de l’illégalité des documents d’autorisation d’exportation émis par les autorités malgaches des

3.235 tonnes de bois précieux n’a plus servi dans la condamnation prononcée, la semaine dernière, bien que le Gouver-nement se soit attribué la victoire en insistant sur son «intervention» dans l’affaire.

Illégal

Le général Jean Ravelonarivo, ancien Premier ministre, a déjà envoyé une lettre à la Justice de Singapour, en janvier 2016, et l’ancien ministre chargé de l’Environnement, Ralava Beboarimisa s’est même déplacé à Singapour pour faire part à la Justice singapourienne de « l’illégalité » de ces documents, mais la défense avait sollicité l’authentification desdits documents. Celle-ci s’étant fait attendre, l’accusation a dû changer la plainte de manière à ne plus avoir à compter sur les documents malgaches. Un acte désavouant un courrier électronique envoyé le 20 janvier 2015, par Anthelme Ramparany, ministre de l’Environnement de l’époque, qui a « confirmé l’authenticité » des documents d’exportation.

La confirmation de l’illégalité desdits documents avaient été nécessaires pour prouver que le transit des bois de rose par Singapour était illégal. La loi singapourienne exige que toute espèce protégée en transit sur le territoire de la Ville-État dispose d’une autorisation d’exportation, soit de la Convention sur le commerce des espèces de faune et de flore en voie d’extinction (Cites), soit du pays d’exportation. Avec des permis en bonne et due forme délivrés par les autorités malgaches, l’accusation de transit illicite tombait. D’où les deux acquittements successifs.

Dans le communiqué de presse publié samedi, le pouvoir s’est félicité du verdict de Singapour, et a affirmé sa volonté de poursuivre les trafiquants. Des mots qu’il va falloir maintenant traduire en acte sur ce dossier, même si, pour l’heure, la priorité des autorités semble davantage le rapatriement, l’action civile malgache portant essentiellement sur la restitution des bois de rose selon The Straits Times, journal singapourien. L’affaire de Singa-pour, d’autant plus, n’est pas la seule concernant les trafics de bois de rose en attente d’un dénouement judiciaire. Au total près de « quatre-vingt» affaires sont encore sans suite, en raison probablement de leur délicatesse et du statut et largesse des surfaces financières des suspects.

Pour y remédier, une loi instituant une Chaîne spéciale de lutte contre le trafic de bois de rose a été adoptée en décembre 2015. Le conseil des ministres du

22 février dernier a adopté un décret d’application de ce texte. Des sources concordantes indiquent que cet acte règlementaire devrait être le coup d’envoi de la mise en place de la Chaîne spéciale.

Garry Fabrice Ranaivoson