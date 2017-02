L’équipage du Lumina et « ses » propriétaires ont été déférés au parquet d’Anosy, hier. Quatorze personnes ont, ensuite, été placées sous mandat de dépôt.

Interminables. Les auditions des prévenus dans l’affaire du bois de rose saisi au cap Masoala, ont duré près de 4 heures. Les quatorze premiers arrêtés dans l’affaire des « 340 rondins » de bois de rose saisis dans les cales du navire Lumina, au large du cap Masoala, en début du mois, ont été auditionnés au parquet d’Antananarivo, à Anosy, de 15 heures 30, à 19 heures 30, hier.

Une audition qui s’est soldée par une décision plaçant les quatorze accusés en détention provisoire. Immédia­tement, treize d’entre eux, tous des hommes, ont été conduits à la maison de force de Tsiafahy. Le dernier prévenu, une dame, a pris la destination du quartier des femmes, à Antanimora, faute d’aile réservée à la gent féminine, à Tsiafahy. Les informations recueillies indiquent que, parmi les personnes déférées, hier, douze sont des membres de l’équipage du Lumina. Les deux autres seraient « le propriétaire du navire et son épouse ».

Étant donné les enjeux qu’implique l’affaire, le procès est qualifié de « procès à risque ». Ce qui a fait que les juridictions de la province de Toamasina ont été dessaisies du dossier. Le parquet d’Anosy aurait ainsi, pris le relais, jeudi. De leur lieu de garde à vue, dans la ville du grand port, jusqu’à Antana­narivo, les quatorze prévenus ont été escortés par des éléments du Groupe de sécurité et d’intervention spéciale (GSIS), de la gendarmerie nationale. À leur arrivée au tribunal, hier, un convoi de quatre véhicules de l’État major mixte opérationnel (EMMO), ont escorté les accusés.

« Suivant les consignes de sécurité », selon une source militaire, le passage devant le parquet d’hier, a été fait dans la discrétion. Une précaution qui a superbement contrasté avec l’arraisonnement spectaculaire du navire Lumina dans le Grand port de l’Est, vendredi, au large du cap Masoala, où une forte délégation gouvernementale et plusieurs journalistes ont fait partie du comité d’accueil.

Recherchés

Pour certains observateurs, le fait que les prévenus aient été directement conduits, dans la maison de force de Tsiafahy, « pourrait indiquer que les charges retenues contre les accusés seraient considérées comme un crime et non un délit ». Une source explique que « si tel est le cas, ce sera la Cour criminelle qui prendra en main l’affaire. Une juridiction dont le verdict n’est pas susceptible de recours en appel, mais tout de suite de pourvoi en cassation. Une action n’ayant pourtant pas d’effet suspensif des peines ».

Cette rigidité est inscrite dans la loi constitutive de la Chaîne spéciale pour les trafics de bois de rose et de ressources naturelles. Cette juridiction n’étant pas, encore, en place, les autorités ont, visiblement, du mal à trouver une alternative pour l’affaire du bois de rose de Masoala. À Mahazoarivo, jeudi, Solonandrasana Olivier Mahafaly, Premier ministre, a martelé : « Tenez-moi à mes paroles, en tant que chef du gouvernement, je vous assure que ceux qui sont impliqués dans cette tentative d’exportation illicite, seront sanctionnés de manière exemplaire ».

Au regard de la décision d’hier, et du lieu où les accusés ont été placés sous mandat de dépôt, l’on pourrait s’attendre à des verdicts exemplaires. Une source judiciaire confie, du reste, que « d’autres personnes sont encore recherchées ». Il s’agirait des « comman­ditaires », de la tentative d’exportation illicite des bois précieux saisis à bord du Lumina.

Le communiqué de presse de la primature rapportant l’arrivée du navire, à Toama­sina, le 10 février, rapporte que la marchandise illégale retrouvée dans ses cales est celle « des bois déjà saisis et entreposés, dans la localité de Vinanivao [dans le Nord-Est de l’Île] ». Le chef du gouvernement a, également, parlé de soupçon de complicité de responsables de l’administration publique. « Tout fonctionnaire dont la participation dans cette affaire est avérée sera, également, puni sévèrement ».

Garry Fabrice Ranaivoson