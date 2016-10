Le syndicat interdépartemental parisien présente les projets qu’il compte réaliser dans la cité des Fleurs. L’accent sera mis sur l’adduction d’eau potable.

De passage à Mahajanga, Patrick Tremege et Christian Vernay, les deux représentants du Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne, par l’intermédiaire de l’Institution régionale de coopération développement (IRCOD) ont rendu récemment, une visite de courtoisie au chef de la région, Saïd Ahmad Jaffar dans son bureau à Ampisikina. L’assainissement de la commune urbaine de Mahajanga était au centre de la discussion.

Le syndicat compte assainir la ville de Mahajanga et projette aussi de s’investir dans l’adduction d’eau potable de la cité des Fleurs. C’est la concrétisation de la coopération décentralisée de la ville de Paris avec vingt pays. Plus d’un million d’euros sera déboursé pour doter la commune urbaine d’infrastructures afin de réaliser son projet hygiène et assainissement.

Le chef de la région s’est montré satisfait. « Par le biais de l’assainissement et l’adduction d’eau, l’amélioration de la qualité de vie de la population sera assurée», se réjouit-il. Il a aussi fait part de son souhait d’entretenir une coopération étroite et pérenne avec les régions de France qui présentent une certaine similitude avec Boeny, en vue d’une perspective de développement durable.

Durant son passage à Mahajanga, la délégation conduite par Patrick Tremege et Christian Vernay a inspecté les latrines déjà existantes construites par l’Ircod. Ils ont constaté que les travaux sont bien faits.

Le chef du projet Ircod a promis d’inciter les bailleurs de fonds parisiens à investir davantage dans la province de Mahajanga. Pour terminer, Saïd Ahamad Jaffar a convaincu les représentants à étendre leur collaboration dans d’autres communes de Boeny.

Vero Andrianarisoa