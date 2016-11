L’association réunionnaise œuvre pour l’insertion sociale et l’autonomisation des mères adolescentes. L’objectif est d’améliorer leur vie future.

Regroupant des médecins bénévoles de La Réunion et des professionnels de la santé des enfants, l’association Tsiky a procédé au lancement officiel du projet « Envol », vendredi à l’EMTH de Mangarivotra. C’est un projet d’insertion sociale et d’autonomisation de mères adolescentes, tant sur le plan personnel et professionnel que dans la prise en charge de leurs enfants. L’association a décidé de réaliser le projet face au taux élevé de la fécondité à Madagascar (6) et devant l’âge médian de la première naissance à

19,5 ans des jeunes mères célibataires, car plus de 50% des adolescentes de 18 ans ont déjà été enceintes.

Le taux de couverture du planning familial dans la région Boeny est inférieur à 20%. Et plus de 50% des mères adolescentes sont sans instruction. Seules 12% ont atteint un niveau scolaire secondaire voire supérieur. Ces mères et leurs bébés sont également de santé vulnérable avec un quotient de mortalité néonatale plus élevé (49%) chez les mères de moins de 20 ans.

« Cette précarité est liée à l’absence de scolarisation et de formation. Le projet contribue au développement de la région Boeny par la réduction de la pauvreté à travers l’insertion sociale et professionnelle ainsi que par la prise en charge sanitaire de jeunes filles vulnérables. Et c’est grâce à l’ambassade de France qu’il a pu être réalisé », explique le Dr Sandrine Ernould.

Une prise en charge

Ainsi, une formation de base ou une mise à niveau scolaire (formation de culture générale, cours de français, etc.), puis une formation professionnelle seront offertes aux 40 jeunes filles concernées.

Elles ont le choix entre un apprentissage en cuisine à l’EMTH pendant quatre mois ou en coupe et couture par l’Institut Planet Beauty pendant cinq mois. Un suivi et un accompagnement médical et psychosocial leur seront apportés pendant toute la durée de la formation. Les jeunes bénéficiaires du projet seront prises en charge médicalement et socialement ainsi que leurs éventuels enfants.

À la fin du projet, la santé de ces 40 jeunes filles vulnérables, dont au moins 40% sont des filles-mères, et de leurs enfants sera améliorée. Elles auront aussi acquis les compétences nécessaires pour exercer un métier de leur choix. Enfin, leurs conditions de vie et leur situation économique connaîtront un mieux.

Vero Andrianarisoa