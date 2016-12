La date du 31 décembre pour le dernier délai de renouvellement du permis de conduire en biométrique ne pourrait pas être respectée pour Mahajanga, vu le faible nombre de permis de

conduire changés en permis biométriques.

Sur les 57 000 permis délivrés à Mahajanga, seulement 4 000 sont transformés en permis biométriques. Et depuis quelques jours, une longue file est observée devant le bureau du bloc administratif à attendre leur tour dès 4 h du matin. Il faut compter jusqu’à midi pour réussir à déposer les documents et à payer les droits.

Des chauffeurs des autres districts dont Marovoay et même de Mampikony sont arrivés à Mahajanga pour renouveler leurs permis. Les responsables ont ainsi pris une nouvelle disposition en dressant une liste tous les jours. Environ une centaine est enregistrée.

Par ailleurs, 357 permis de conduire délivrés à Tana appartenant à des personnes résidents de Mahajanga, attendent aussi d’être renouvelés. Vu les procédures et l’attente, le cas de ces personnes sera aussi mis en cause à l’approche de la date d’expiration de la délivrance du permis de conduire.

Les responsables du Ministère des Transports devront trouver rapidement une solution, face à la panique qui gagne les concernés. Une ruée est observée au bloc administratif depuis le

début de cette semaine.

V.A