Une grande initiative a été prise par les autorités de la région. Elles se sont engagées auprès du Bianco pour une meilleure gestion des ressources naturelles.

Haro sur le trafic illicite des ressources naturelles dans le Boeny.

Les autorités de Mahajanga ont signé la déclaration d’engagement dans la lutte contre la corruption et le trafic illicite des ressources naturelles dans la région, vendredi dans les locaux du Bureau indépendant anti-corruption (Bianco) de Mahajanga.

Y ont été représentées la Préfecture, la région Boeny, la Police nationale, la Gendarmerie nationale, la Justice et les Douanes, services regroupés au sein de la Plateforme de réseaux d’acteurs

« C’est une grande initiative pour la gestion et la protection des ressources naturelles de la région. Elle rejoint la politique de lutte contre la corruption de l’État. On n’attend que sa concrétisation et son application », déclare le préfet de Mahajanga, Lalanaina Fitiavana Ravelomahay.Le projet fait suite à la collaboration de la coopération allemande GIZ Boeny et le Bianco de Mahajanga.

Une formation des membres de la plateforme, qui a duré deux jours, a précédé la signature. Elle a été axée sur la nouvelle loi de lutte contre la corruption ainsi que les techniques de plaidoyer. L’objectif étant de savoir comment gérer les actions de lutte contre la corruption.

Système néfaste

« Nous sommes conscients du système néfaste qui favorise la corruption. L’application des textes est effective. Les résultats attendus seront palpables et efficaces car les membres de la plateforme sont pluridisciplinaires», souligne le directeur du Bianco, le colonel Raymond Heremana.

La convention comporte dix articles dont les points importants sont les suivants : «Ne considérer que les intérêts de la région Boeny pour une croissance partagée et un développement responsable ainsi que les intérêts communs et primordiaux, l’information du public faire preuve d’intégrité, de transparence et de redevabilité. »

Vero Andrianarisoa