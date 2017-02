Mahajanga a pleuré, pour la dernière fois hier, son directeur régional de l’Éducation nationale, Christophe Samuel. Les Majungais lui ont rendu un ultime hommage.

Trois ministres du gouvernement dont Paul Rabary de l’Éducation nationale, le général Herilanto Ravelomanantsoa de l’Économie et de l’énergie, et le vice-ministre auprès des Affaires étrangères Bary Rafatrolaza ont assisté au transfert de la dépouille du directeur régional de l’Éducation nationale (DREN) à Mahajanga. L’ancien sénateur de Madagascar a été élevé, à titre posthume, au grade de Commandeur de l’Ordre national, avant le décollage de l’avion qui devait le transporter à Maintirano où aura lieu l’inhumation, demain.

Auparavant, un culte a été célébré au temple FLM de Tsaramandroso à 7 heures du matin. Le pasteur a tiré son homélie des Psaumes 90/12 : « Enseigne-nous à bien compter nos jours. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse » et du I Roi 12/23c : « Car c’est par moi que cette chose est arrivée ». Il a souligné : « Il est mort dignement dans l’exercice de sa fonction et dans l’application du ministère confié par le Seigneur. Il ne nous reste, à nous vivants, que de demander la sagesse pour bien accomplir aussi notre mission sur terre. »

Apprécié

Les circonstances de sa disparition ont marqué les Majungais et surtout le monde de l’Éducation nationale dans la région Boeny. Ils ont été nombreux à venir aux veillées, puis au culte avant de l’accompagner jusqu’à l’aéroport d’Amborovy. Sa grande simplicité, sa sociabilité et même son franc-parler, comme son comporte- ment très sérieux et sa conscience professionnelle ont convaincu ceux qui l’ont côtoyé de son vivant.

Après un détour au siège de la DREN à Ampisikina, un long cortège de voitures et de motos de plus de 5km s’est ébranlé à Tsaramandroso pour se diriger vers Amborovy. Des élèves des établissements publics et privés se sont organisés en piquets tout au long de la route.

La fille de Christophe Samuel est arrivée de Mayotte vers 10h30, juste avant que ne décolle l’avion qui emmenait le défunt et sa famille vers sa dernière demeure à Maintirano.

Vero Andrianarisoa