Le site bio culturel d’Antrema est en phase de démarrage. Il est situé à 12km de la commune rurale de Katsepy, dans le district de Mitsinjo.

De grands visiteurs dans la nouvelle aire protégée d’Antrema. Lundi, une délégation composée de l’ambassadeur de France, Véronique Vouland Aneini, et du président directeur général du Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) de Paris, ainsi que des autorités de la région Boeny conduites par le chef de la région, Jaffar Saïd Ahamad, ont visité ce site bio culturel. Ce, dans le cadre des perspectives de la communauté villageoise du Fokontany d’Antrema d’en faire une destination touristique de Boeny, avec la collaboration de l’Institut de recherche et de développement en partenariat avec le MNHN.

Les richesses naturelles y sont encore préservées, grâce à l’attachement à la culture sakalava initié par le Prince Tsimanendry. « La population respecte toujours ses traditions, honore son prince et désire ardemment s’épanouir grâce à ses richesses », confirme un doyen du village. Antrema regorge de cent cinquante trois espèces de plantes (76% d’endémicité), vingt trois espèces d’amphibiens et de reptiles, soixante quinze espèces d’oiseaux, cinq espèces de lémuriens dont le fameux « sifaka couronné » et des poissons marins et d’eau douce et saumâtre.

Respect des us

Le Parc national d’Antrema offre une biodiversité unique avec vingt-trois lacs permanents, des mangroves, une forêt sèche, de la savane à « satrana », une faune et une flore exceptionnelles et des plages de sable blanc. Classé premier site bio culturel malgache en l’an 2000, à la demande de la communauté locale, avec l’appui de la Faculté des Sciences d’Antananarivo et du MNHN de Paris, la péninsule a pu attirer l’attention des scientifiques et des amoureux de la nature. C’est dans cette optique qu’un projet de préservation des lémuriens a été mis en place dans le but de développer également la communauté.

Le côté tourisme écologique y trouve aussi sa place avec la création de trois circuits, celui des lémuriens, celui des lacs et des oiseaux aquatiques et celui du parc marin. La construction d’un écolodge sur la plage d’Ambanjabe ainsi que de bungalows et d’un restaurant écolo marquera ce projet. Le délai de la construction est de trois mois. À la suite de la mission de suivi des cahiers de charges environnementales, effectuée avec l’Office national pour l’environnement, le gestionnaire a pu entreprendre des efforts en matière de conservation.

Le budget alloué à la lutte contre les feux est augmenté de cinquante heures de veille par mois à cent cinquante heures. C’est l’instruction donnée par le ministre de tutelle pour accentuer la lutte contre les incendies de forêt.

Vero Andrianarisoa