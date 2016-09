aUn très bon accueil de la part des clients. Le Directeur général adjoint de la BNI Madagascar, Denis Bareau n’a pas caché sa fierté et son enthousiasme, hier, en dressant un petit bilan sur l’offre « pack fianarana » qu’ils ont lancée récemment. « Je pense déjà à mi-parcours que c’est une réussite. En seulement deux semaines, mille dossiers sont enregistrés actuellement et on enregistre encore plus de demandes du fait que la rentrée scolaire ne fait que commencer », a-t-il indiqué. Le « pack fianarana », avec un taux promotionnel de 12%, est, en effet, une offre pour couvrir les frais de la rentrée scolaire. « La moyenne générale des prêts offerts est autour de 800000 ariary. C’est comme un prêt classique : c’est à dire que le client a dix mois, après la réalisation du prêt pour rembourser par mensualités », a-t-il poursuivi.

Nouvelle agence

« Afin d’avoir une réelle proximité avec nos clients et nos prospects, nous avons mis au point de nouveaux concepts pour un déploiement plus rapide, plus flexible et plus moderne des points de vente », explique Vero Razanampa­rany, directeur du réseau d’agences d’Antananarivo.

Aussi, dans le cadre de sa politique de proximité, la nouvelle agence de la BNI, sise à Ampefiloha a ouvert ses portes depuis hier. Implantée dans un quartier des affaires très animé, abritant également un nombre important de logements, cette agence dispose d’un guichet automatique de banque pour les détenteurs de cartes BNI, Visa, et Mastercard. « Cette démarche vise à satisfaire rapidement les exigences de chaque catégorie de clientèle, en matière de services et de solutions bancaires », a-t-elle souligné. Avec une nouvelle agence moderne par mois, BNI Madagascar espère contribuer au processus d’amélioration de la bancarisation de la population.

Pour 2016, cette banque a continué sur cette lancée avec un objectif d’une douzaine d’agences en plus, d’ici la fin de l’année. « Concrète­ment, d’ici le mois d’octobre, quatre agences BNI Madagascar vont être prochainement opérationnelles, dont trois en province (Tsiroanomandidy, Fianarantsoa, Maintirano) et une dans la région Analamanga à Ampasika-Itaosy », indique Denis Bareau.

R.A.