Incriminé pour blanchiment d’argent et revente de drogue, un couple malgache

a été arrêté à l’embarquement. Une importante somme a été retrouvée en sa possession.

La brigade mauricienne de lutte contre la drogue et la contrebande (ADSU) ainsi que leurs collaborateurs auprès des douanes ont fait parler d’eux. Dans la soirée d’avant-hier, à l’aéroport, un couple malgache est tombé dans les mailles des filets qu’ils ont tendus. Les suspects sont soupçonnés de blanchiment d’argent. Des devises s’élevant à un peu plus de

267 millions d’ariary (12.000 euros, 32 600 dollars et 232 900 ariary) ont été retrouvées en leur possession. Le pactole découvert n’a pas été déclaré aux autorités, lors de l’enregistrement des passagers du vol, à bord duquel les deux Malgaches allaient quitter l’île sœur.

Le couple est incriminé pour trafic de drogue allégué. La thèse, selon laquelle les devises retrouvées en leur possession puissent provenir d’une revente de produits stupéfiants, est privilégiée.

La piste selon laquelle ils pourraient être impliqués dans un réseau de trafiquants de drogue dure basé à Madagascar mais opérant à l’international, est de ce fait exploitée par les limiers. Les informations recueillies révèlent que l’individu se trouvant à la tête de la filière serait actuellement sous les verrous.

Modestes emplois

Le chef de famille soupçonné de tremper dans cette exportation de drogue de grande envergure travaille en tant qu’agent de voyage. Son épouse est, en revanche, danseuse selon les média mauriciens.

Les deux Malgaches sont arrivés à Maurice le 11 juin, en réglant leur visa à l’arrivée. Après y avoir séjourné pendant une dizaine de jours, ils s’apprêtaient à regagner la Grande Île, lorsque leur voyage de retour a tourné court. En poussant leurs recherches, les enquêteurs estiment qu’ils avaient pour mission, de collecter les revenus dérivés de la vente drogue livrés à un réseau, qui tristement connu dans les faubourgs de Port-Louis.

Inculpé pour blanchiment d’argent, le couple a comparu dans la matinée d’ hier devant la cour de Mahébourg qui en décidera de son sort.

Andry Manase