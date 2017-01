Ambatovy continue son action de préservation de la biodiversité. Appuyée par le Missouri Botanical Garden.

Dans un communiqué transmis à la presse, la société Ambatovy a fait savoir l’intégration de 49 espèces de plantes dans la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN). Cette liste a été validée par le groupe de spécialiste des plantes de Madagascar (GSPM) avec le concours du Missouri Botanical Garden (MBG) durant un atelier qui s’est tenu à Antaninarenina les 23 et 24 janvier.

« La validation de cette classification nous permettra d’évaluer les efforts de conservation que nous avions déjà déployés et d’ajuster les prochaines actions à entretenir, si c’est nécessaire, afin d’atteindre l’objectif fixé par Ambatovy de n’avoir aucune perte nette en biodiversité et d’avoir de préférence un gain net. Ces espèces de plantes, composées essentiellement d’arbres et d’orchidées tous endémiques, feront par la suite l’objet d’un plan spécifique de conservation », explique le surintendant par interim en charge de la compensation et science du Département environnemental d’Ambatovy, Josia Razafindramanana.

Indicateur privilégié

La liste rouge de l’IUCN est l’inventaire mondial le plus complet de l’état de conservation des espèces végétales et animales dans le monde et constitue un indicateur privilégié pour suivre l’état de la biodiversité dans le monde. Une pré-évaluation conduite par le Missouri Botanical Garden qui collabore avec Ambatovy dans la mise en oeuvre de son programme de gestion de la biodiversité, a permis l’identification de ces espèces. Les résultats de cette pré-évaluation ont été présentés auGroupe des Spécialistes des Plantes de Madagascar (GSPM) pour vérification, amélioration éventuelle et validation lors de l’atelier. Le GSPM est l’organisme mandaté par l’IUCN pour l’évaluation du statut de conservation des plantes à Madagascar.

Ambatovy a pris l’engagement de minimiser les impacts de ses activités sur l’environnement et dispose d’un programme de conservation complète. La compagnie mène ainsi des actions de sauvetage, de transplantation des espèces de plantes dans l’arboretum ou des zones à réhabiliter, procède à la cryoconservation, à la micropropagation et à la conservation des espèces dans les sites gérés par Ambatovy.

Lova Rafidiarisoa