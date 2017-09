C’est une solution innovante pour le pays. Les amateurs de concert n’auront plus à se déplacer pour se procurer un billet de spectacle. Ils peuvent maintenant le faire en ligne via la société Tapakila. Comme son nom, elle est spécialisée dans la vente et réservation en ligne de billetterie électronique pour les expositions, les spectacles, les pièces de théâtre ainsi que différents événements.

D’après les explications des responsables, Tapakila veut percer dans ce marché encore méconnu des Malgaches. « Pour le moment, on se focalise sur la billetterie des événements mais une extension dans d’autres domaines comme le transport figure dans le projet », a souligné Manuela Rabemananjara, directeur des opérations de la société. « Le e-ticket est infalsifiable grâce à un cryptage très renforcé », rassure Andry Ralaivao, développeur de cette solution au sein de Tapakila.

« L’achat du ticket se fait en ligne via notre site web ou encore de Facebook Messenger. Un QR Code sera généré automatiquement à chaque validation d’achat», confirme Manuela Rabemananjara.

Lova Rafidiarisoa