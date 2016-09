Le ministère de la Population fait officiellement état de 48 morts et de 5316 sinistrés dans des incendies depuis janvier. Un bilan plus qu’alarmant.

Un macabre bilan transmis par le ministère chargé de la Population. Dans un communiqué, le département d’Onitiana Realy fait état de 48 morts dans les 21 incendies survenant dans l’ensemble de l’île depuis le début de l’année.

« Entre janvier et septembre 2016, 48 personnes ont perdu la vie à cause des incendies sur l’ensemble du territoire malgache », indique le communiqué qui rapporte le bilan des deux derniers incendies officiellement enregistrés : celui qui a ravagé un village situé à 15km du Port-Bergé et un autre qui est arrivé dans un quartier de la commune urbaine de Mahajanga.

Assistanat

Le plus lourd bilan a sans doute été celui de l’incendie qui est survenu dans le hameau d’Ambalavato, dans le district d’Ikalamavony. Trente-neuf personnes, dont 16 enfants, ont péri sous les flammes et à cause des fumées dans l’incendie d’une maison familiale qui venait d’être inaugurée.

Côté matériels, les dégâts, selon les chiffres du ministère en charge de la Popula­tion, concernent 1 037 ménages, regroupant au total 5 316 personnes. Plus de la moitié de ces familles sont enregistrées dans la commune d’Ankasimborona, district d’Ambilobe où 3 500 personnes issues de 530 ménages ont dû être prises en charge à la suite d’un incendie.

Selon le ministère de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme, la plupart des cas recensés sont d’origine accidentelle et sont dus à l’imprudence. « Le MPPSPF lance, une fois de plus, un appel à la prudence à l’endroit de la population », souligne le ministère dans son communiqué.

Celui-ci annonce, par ailleurs, qu’une « vaste campagne de sensibilisation est actuellement en gestation, en collaboration avec les autres partenaires pour endiguer ce fléau des incendies à répétitions ». Aucun détail n’est pour l’instant mentionné dans le communiqué qui martèle que ces drames sont « évitables ».

Le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes communiquant rarement sur ses actions dans le cadre des incendies, le ministère chargé de la Population, quasiment devenu un département de gestion des incendies, semble avoir pris le leadership dans l’évaluation des besoins d’urgence.

Il souligne, certes, dans son communiqué, agir « en collaboration avec les autres partenaires comme le BNGRC, les autorités locales et les services de secours », mais met en avant son « omniprésence en première ligne pour apporter son aide dès les premières heures ». Une stratégie qui indique que, comme toujours, en matière d’urgence, l’assistanat prime sur les secours.

Roméo Andriamihaja/ Bodo Voahangy