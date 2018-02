Un service de renseignements généraux sera mis en place au sein du Bianco. Toutes les informations relatives aux faits de corruption seront ainsi centralisées.

Efficacité. Les faits liés à la corruption ne passeront plus sous silence. Le Bureau indépendant anti-corruption (BIANCO) est actuellement en pleine restructuration. Après un audit organisationnel et du fonctionnement de cette structure anti-corruption, un nouvel organigramme est à l’étude.

« Un projet de décret portant restructuration du Bianco a été présenté au comité technique de la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption (SNLCC) hier. Après étude, ce texte passera en conseil du gouvernement, puis en Conseil des ministres », explique Jean Louis Andria­mifidy, Direc­teur général du Bianco, joint au téléphone hier. Le nouvel organigramme met ainsi en place, entre au­tres, un service des renseignements généraux.

Actuellement, les agents du Bianco agissent sur un dossier, une infraction ou un fait de corruption après ouverture d’une enquête suite à une doléance. Le service des renseignements généraux collecte des informations et effectue des recoupements quelle que soit l’ori­gine des informations. « Cette structure centralise, analyse et exploite toutes les informations venant de la police, de la gendarmerie, du Samifin ou par la presse, relatives aux faits de corruption. Cela permettra de décider s’il faut enclencher une procédure ou non » poursuit le DG du Bianco.

Présentée officiellement en septembre 2016, la SNLCC prévoit une série de réformes en matière de lutte contre la corruption. La restructuration du Bianco figure parmi les actions envisagées.

Informatisation

Ainsi, avec le financement du programme des Nations unies pour le développement, un cabinet d’experts a étudié le fonc­- tion­nement et l’organisation de cette instance de lutte contre la corruption.

La mission assignée à ce cabinet consiste à définir et mettre en place une structure organisationnelle plus efficace et efficiente conforme à son mandat stipulé dans le SNLCC, précise Jean Louis Andriamifidy

À part les services de renseignements généraux, le projet de décret prévoit également la mise en place d’autres cellules. Il s’agit, entre autres, d’un service du système d’information qui aura pour mission d’informatiser toutes les données issues des déclarations de patrimoine. « Cette cellule aura pour mission de mettre en place un mécanisme informatisé qui va nous permettre d’identifier automatiquement toutes augmentations de ressources qui n’ont aucun rapport avec le revenu de la personne. Ce mécanisme qui détecte les déséquilibres entre les ressources et les avoirs déclenche automatiquement une alerte et donne l’identité de la personne concernée. C’est à partir de cela que nous ouvrons une enquête. C’est une méthode qui permet de limiter la subjectivité dans les poursuites » explique toujours Jean Louis Andriamifidy

Avec la mise en place de cette nouvelle structure, la mise en place des Pôles anticorruption, la lutte contre ces fléaux passe à une vitesse supérieure. Dans sa quarante et unième fotoambita dans les réseaux sociaux, le président de la République Hery Rajaonarimampianina a engagé tout un chacun dans la lutte contre la corruption. Il évoque la mise en place d’un numéro vert pour dénoncer les faits de corruption.

Andry Rialintsalama