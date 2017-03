La mise en place du nouveau statut de la Banky foiben’i Madagasikara (BFM) en marche. Le conseil des ministres d’hier vient de nommer les deux vice-gouverneurs de cette institution financière. Il s’agit de Jules Théodore Rakotondramanga et Niaina Rabearivony. La création de postes de deux vice-gouverneurs figure parmi les nouveautés dans le nouveau statut de la BFM.

Avec le gouverneur, ses deux vices forment le comité exécutif de la banque. Cette structure dispose d’un « pouvoir étendu en matière de conception de la politique de la banque centrale et de son exécution après son adoption par le Conseil d’Adminis­tration », d’après le statut de l’institution financière.

Le même document stipule les profils de deux vice-gouverneurs. « Les vice- gouverneurs sont proposés parmi les personnalités reconnues pour leur compétence dans l’une des matières suivantes : monétaire, financière, économique, bancaire, juridique, audit et comptabilité et pour leur expérience professionnelle », sont autant de critères de sélection à ce poste.

Avant cette nomination, les deux personnalités avaient déjà occupé des postes de responsabilité au sein de la BFM. Jules Théodore Rakoton­dramanga était directeur

général de la BFM tandis que Niaina Rabearivony était directeur en charge du contrôle général et de l’organisation. Ils siégeaient dans différents comités au sein de la BFM.

