Lancement des projets Vatsin’Ankohonana et Ndao Hianatra. Une délégation dirigée par le Premier ministre Olivier Mahafaly s’est déplacée auprès de la population bénéficiaire.

Deux mille ménages extrêmement pauvres du district de Betioky et de la commune rurale de Bezaha, bénéficient maintenant du filet social de sécurité

« Vatsin’Ankohonana » et du Transfert monétaire conditionnel pour la transition post-primaire- « Let us Learn», « Ndao Hianatra » (TMC).

Le Premier ministre Solonandrasana Mahafaly Olivier, accompagné du ministre de la population Onitiana Realy, du ministre de la Culture Jean Jacques Rabenirina, du ministre des Télécommunications André Nepatraiky Rakotomamonjy et plusieurs parlementaires natifs de la région conduits par le sénateur Georges, se trouvait à Bezaha, lundi dernier, pour le lancement officiel du programme Vatsin’Ankohonana et Ndao hianatra Il s’agit de la mise en échelle du projet-pilote intitulé Transfert monétaire conditionnel financé par la Banque mondiale et l’UNICEF. Le Premier ministre a déclaré qu’à travers Vatsin’Ankohonana, il s’agit d’apporter un soutien aux familles vulnérables pour qu’elles puissent améliorer leurs conditions de vie avec une incidence sur leurs activités économiques. Vatsin’Ankohonana est une protection sociale au bénéfice de la santé et de l’éducation des enfants. Le projet cible 2 000 ménages du district de Betioky en situation d’extrême pauvreté et ayant des enfants âgés jusqu’à

12 ans.

Opportunité

Le TMC vise à promouvoir la transition du primaire au collège (le passage de la classe de 7e à la 6e) des enfants, issus des familles les plus vulnérables et défavorisées en fournissant un montant additionnel à ces dernières, et augmenter la chance de ces enfants de fréquenter le collège.

Le ministre Onitiana Realy s’est réjoui de ce projet.

« Ce programme constitue une opportunité de réduire le taux de déperdition scolaire qui est en hausse dans notre district », a-t-elle rassuré.

Quant à la représentante de l’UNICEF Madagascar, Elke Wisch, elle a souligné que cette cérémonie marque une étape importante en construisant des fondations du système des protections sociales. Il s’agit de rompre le cycle de la pauvreté dans cette région car ce projet sera un levier de développement inclusif réduisant les inégalités et l’impact de la pauvreté.

Cinq cents ménages extrêmement pauvres de la commune de Bezaha ont reçu leur transfert lors de cette cérémonie. Les bénéficiaires sont en général des femmes vulnérables qui élèvent seules leurs enfants. Elles ont été validées par comité villageois formé entre autres du chef fokontan, du directeur d’école, du responsable sanitaire.

Le Vatsin’ankohonana et le TMC seront distribués tous les deux mois. En tant qu’agence exécutante du projet, le FID, par le biais de son directeur général, Rasendra Ratsima, a rassuré les bénéficiaires et les partenaires financiers de ce projet que ce fonds sera effectivement utilisé à bon escient pour le bien-être de la population.

