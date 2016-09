Une prise incroyable obtenue avec une ligne faite d’un gros hameçon d’acier et de câble métallique. La chair du crocodile a ensuite fait le régal des amateurs.

Incroyablement succulent. C’est par ces termes que José dit Rast, un des opérateurs économiques dans le secteur des mines, circulant presque toutes les semaines dans la partie est de la région Betsiboka, a laissé entendre après avoir goûté à la viande d’un gros crocodile plus de quatre mètres de longueur environ, capturé par un certain Tsima­rofy, habitant le fokontany de Vohimbohitra, commune rurale de Manakana, district de Tsaratanana. L’endroit se trouve presqu’aux bords du fleuve de Betsiboka, à une centaine de kilomètres à l’ouest d’Ambatondrazaka.

En fait, le gros reptile pris par Tsimarofy est la troisième prise dans la contrée grâce à un dispositif établi avec seulement de câble d’embrayage et de frein de moto, au bout duquel est accroché un crochet de métal enveloppé d’« angozo » (un morceau de peau cuite de zébu). La bête, aussi terrible que douée d’une aptitude à flairer l’appât, s’est finalement laissé piéger. Le fil métallique a résisté à ses tentatives de le couper à grands coups de dents. La capture a eu lieu le vendredi 19 août après-midi.

Chair estimée

« Sans perdre du temps, Tsimarofy a achevé le crocodile à l’aide d’un objet très pointu. Lui et des habitants l’ont transporté vers le village avec une charrette tirée par deux bœufs qui ont fini par les obéir malgré la peur rien qu’en voyant le butin de Tsimarofy. À moins d’une heure, les quelques 500 kilos de viande de la bête ont été épuisées à raison de 3 000 ariary le kilo, au village », a raconté Rast.

Il en a acheté dix kilos pour à sa famille et ses collègues. Ces derniers n’ont pas pu cacher, à leur tour, leur grande joie … à Ambatondrazaka.

Du crocodile, il ne reste plus que ses griffes énormes, ses dents monstrueuses et pointues, et sa peau recouverte d’écailles plus que dures.

Hery Fils Andrianandraina