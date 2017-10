Parmi les personnalités présentes aux funérailles de l’ancien président Albert Zafy samedi à Betsiaka figurait Edgard Razafindravahy, le chef du parti ADN. Une présence qui est loin d’être fortuite.

Edgard Razafindravahy a tenu à raccompagner l’ancien président à sa dernière demeure, pour tout ce qu’il représente. « Il faut maintenant raviver l’héritage qu’il a laissé si on veut vraiment avancer et partir sur de nouvelles bases dans la pratique politique et la réconciliation nationale. C’est bien de louer ce qu’il a fait mais c’est mieux de concrétiser ses principes si on a vraiment la volonté de tourner la page. Autrement dit refonder la nation qui est le credo de l’ADN », a déclaré Edgard Razafindravahy en marge de ces funérailles.

Il pense à l’avenir plutôt qu’au passé et à mettre en pratique les valeurs laissées par le Professeur Albert Zafy. Si le pays se trouve là où il est aujourd’hui, c’est justement parce que le pays n’a jamais atteint le niveau recherché par le professeur Albert Zafy en terme de démocratie, de fédéralisme et de réconciliation nationale.

«Il va falloir réunir toutes les forces pour y parvenir », conseille Edgard Razafindravahy.