Présenté devant le parquet du tribunal à Betroka en fin de semaine, le deuxième adjoint au maire de Bekirobo, a été placé sous mandat de dépôt. Accusé d’être à la tête d’une horde de dahalo, le prévenu a été appréhendé par les éléments de la brigade territoriale de la gendarmerie à Isoanala le jour du nouvel an. L’acte ayant conduit à son arrestation, remonte au mercredi 28 décembre, lorsque trente-cinq dahalo, munis de fusils et d’armes blanches, se sont emparés d’une trentaine de têtes de bovidés à Ampasi­maiky Bekirobo.

Dans l’après-midi, vers 16h30, une fusillade a éclaté lorsque les fuyards se sont heurtés à 80 villageois prêts à en découdre, appuyés par six gendarmes. Deux des voleurs de bétail sont tombés sous les balles des poursuivants, le troupeau dérobé a été récupéré en totalité. Abandonné par ses comparses, ce dernier a été arraché de force aux gendarmes avant d’être cuisiné, puis tué.

Avant de succomber, il a révélé le nom du deuxième adjoint au maire, aujourd’ hui incarcéré, lequel est accusé d’être le commanditaire du vol.

A.M.