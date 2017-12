Le baron des dahalo a obtenu une liberté provisoire après avoir comparu devant le parquet, mercredi. Le fokonolona dénonce l’impunité.

Cinq individus, dont un commanditaire des dahalo, ont été traduits devant le parquet du tribunal, à Betroka, mercredi. Deux d’entre eux ont été mis à l’ombre, tandis que trois autres, dont le baron du vol de zébus, ont bénéficié d’une liberté provisoire.

C’est la troisième fois que ce dernier a été relâché lorsqu’il comparaît au parquet. « Il s’est fait d’abord arrêter lors de l’opération tandroka, mais émancipé. Ensuite, dans le meurtre du capitaine Rafali­hery, commandant de compagnie de Betroka, en 2015, c’est pareil. Et voilà encore, il a été relâché», a soulevé le commandant Herilalatiana Andrianarisaona, chef de service de la communication et des relations publiques (SCRP) de la gendarmerie, dans son communiqué, hier soir.

Lors du dernier coup de filet en fin novembre, trente-trois fiches individuelles vierges de bovin (FIB) ont été prises sur ce chef de bande. « Ces FIB servent au blanchiment de bétail volé », a indiqué un fin limier de la gendarmerie de Betroka.

Cet inculpé avait même fourni des armes et des munitions aux dahalo. Des factures sur les cartouches vendues ont été découvertes chez lui. C’est ce qui a fait principalement l’objet de son arrestation, selon les explications reçues.

« Un fusil de chasse saisi sur un bandit décédé dans un affrontement avec les forces de l’ordre a été enregistré en son nom », a rapporté l’enquêteur.

Cette libération provisoire du grand chef des dahalo du mercredi a fait un éclat dans la ville de Betroka. La population en a ras-le-bol face à l’impunité, d’après les témoignages obtenus.

Hajatiana Léonard