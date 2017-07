En une journée, une double horde de bandits de grand-chemin a sévi à Betroka. Des affrontements ont fait deux morts. Deux suspects ont été arrêtés.

Deux fois de suite, une guérilla entre dahalo et forces de l’ordre a secoué Betroka avant-hier. Le bilan fait état de deux morts et de trois individus arrêtés. Une série d’accrochages est survenue après un vol de cent têtes de bovidés à Benato Morafeno dans la nuit de samedi à dimanche vers 1heure du matin. Ayant été prise pour cible par la meute de bandits armés de fusils de chasse qui a sévi, la chef fokontany, répondant au nom de Martine a trouvé la mort. Le fokonolona a engagé une poursuite sitôt ses rangs formés. Avertis, vingt éléments des forces armées, en train de mener une opération dans cette zone sensible lui a prêté main forte.

Les poursuivants ont tenté de prendre à contre-pied les fuyards en les prenant en tenaille dans la zone tampon d’Iritsoka. Les malfaiteurs ayant déjà exécuté l’une de leurs victimes, les militaires lancés à leurs trousses, appuyés par des gendarmes de la compagnie territoriale de Betroka, ont eu pour consigne de riposter à coups de fusils lance- grenades. Lors de l’accrochage qui s’ensuivit, l’un des fuyards est tombé sous les balles des forces armées.

Affrontement imminent

Un deuxième dahalo a été pour sa part pris vivant. Aucune perte n’est à déplorer dans les rangs des villageois, mais les voleurs ont réussi à s’accrocher à leur butin. Dans leur progression, les forces de défense et de sécurité, appuyées par une horde de villageois, sont tombées nez-à-nez avec une trentaine d’autres dahalo prêts à en découdre. Un autre affrontement était signalé, mais le bilan n’est pas encore communiqué.

Alors que l’issue des heurts entre le peloton venu livrer bataille et la meute de dahalo qui a sévi n’était pas encore scellée, un autre groupe de voleurs de bétail a frappé à Beapombo, toujours dans le district de Betroka. Face à ce vol naissant, d’autres hommes de la compagnie territoriale de la gendarmerie nationale de Betroka ont remonté la piste de malfaiteurs. Une fusillade a éclaté lorsque les deux camps se sont heurtés de plein fouet. Le troupeau d’une trentaine de têtes de bovidés, a été récupéré en totalité. Parmi les auteurs du méfait, deux ont été arrêtés. Une enquête a été ouverte pour remonter jusqu’à leurs comparses.

Andry Manase