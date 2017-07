Neuf membres dont une femme dans le district de Betroka sont actuellement gardés à vue à dans les locaux de la gendarmerie locale.

Démantèle-ment d’un gang de neuf individus dont un chef, un ancien adjoint au maire, une femme commanditaire et six mercenaires à Betroka. Le délai de leur garde à vue est écoulé. « Cela atteint déjà quinze jours. Le parquet devrait se saisir de l’affaire », a indiqué une source au sein de la compagnie de la gendarmerie locale. Ces neuf personnes se sont fait cueillir tour à tour depuis jeudi 29 juin pour des actes de banditisme et homicide d’un gendarme. Celui-ci est tombé sous leurs balles dans une embuscade violente survenue à Antanamary, district de Betroka. La femme commanditaire dernièrement interpellée jeudi 6 juillet, est soupçonnée d’avoir fourni les fusils de chasse et des munitions dont se sont servi ses présumés complices dans de nombreuses attaques. « Elle était de retour de livraison des marchandises lorsque les forces de l’ordre lui ont mis la main dessus. Son mari a été déjà arrêté avant que son tour n’arrive », a indiqué le commandant de compagnie de Betroka. Selon des renseignements fondés, elle venait de vendre des munitions dans un village, situé à 80 km de Betroka où se trouve un lieu de refuge des voleurs de bœuf.Les gendarmes n’ont plus rien trouvé sur elle, lors d’une palpation de fond en comble. Ils ont ensuite procédé à une fouille de son domicile. « L’on a découvert un fusil de chasse flambant neuf et intact. Cette arme est confisquée à la gendarmerie », a souligné le même interlocuteur.

Trafic

La fournisseuse d’armes du gang avec ses huit présumés complices seront bientôt traduits devant le parquet. Les préventions qui pèsent sur eux sont principalement celles de trafic d’armes et de cannabis. Leurs noms y apparaissent plusieurs fois quand des arrestations ont eu lieu. La magouille ferait spécialement l’objet d’une dernière enquête à la brigade avant leur comparution au parquet. Plus d’une dizaine de trafiquants de cannabis et d’armes ont été déjà appréhendés dans la commune d’Andriry, située dans la frontière de Betroka et de Taolagnaro. « C’est là où ils plantent de chanvres. La traque se poursuit toujours », d’après les informations recueillies.

Hajatiana Léonard