L’autodéfense villageoise se renforce dans les villages des fins fonds de la brousse de Betroka, libérés de l’emprise des dahalo. Le groupement de la gendarmerie de la région Anosy a annoncé la formation de deux cents hommes par village, dans les fiefs des dahalo conquis après une double opération militaro-civile, menée par huit-cents villageois ainsi que quatre-vingt militaires et gendarmes.

Le dimanche 11 et le lundi 12 juin, une centaine d’hommes, dont la plupart étaient connus comme étant des voleurs de bétail, sont sortis de leurs cachettes. Cette reddi­tion s’est opérée dans la commune rurale de Bekorobo.

Après un affrontement soldé par la mort d’une quinzaine d’individus armés les 18 et 19 mai à Berotsy, les éléments des forces de l’ordre appuyés par des civils munis de fusils de chasse, sont revenus à la charge, pour marcher à Mahilivoro, Nanarena, Itroho et Ambinda. Six jours après l’opération, les bandits des montagnes d’Ambinda leur ont emboîté le pas, en se rendant. Le lendemain, leurs congénères de Mahilivoro, Nanarena et Itroho ont fait de même.

