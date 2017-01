Les vindictes populaires continuent à faire rage. Après Mampikony, Mananjary et Vangaindrano, en passant par Namorona, Beroroha et Vatomandry, c’est la ville de Besalampy qui a été, cette fois-ci, secouée par une horde d’émeutiers, voulant se faire justice. Dans la nuit de lundi à mardi, près de 2 000 personnes sont parties à l’assaut du commissariat de police, réclamant qu’un individu placé en garde à vue dans la chambre de sûreté leur soit livré, pour être lynché.

Le suspect est âgé de vingt ans. Soupçonné d’être l’auteur du meurtre d’un chef de famille et de l’agression d’une femme, le jeune homme a été arrêté jeudi par les forces de police. Lorsque la nouvelle de son arrestation s’est répandue, une foule furieuse s’est ruée avant-hier au commissariat pour y arracher de force le présumé meurtrier. Se heurtant à un refus policier, la cohue de villageois prêts à en découdre, a, du coup, chargé les éléments sur place, impuissants. Battu, sitôt arraché de la chambre de sûreté, le suspect a été tué sur le coup. Deux autres suspects qui ont eu le malheur de partager sa cellule, ont été également passés à tabac. Grièvement blessé après les coups qui lui ont été assénés, l’un de ces deux hommes a succombé sur son lit d’hôpital, hier.

A.M.