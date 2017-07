Des villageois enlevés en pleine rue comme monnaie d’échange. Pour chacun de leurs comparses abattus par les gendarmes, un escadron de dahalo abat un villageois.

Représailles meurtrières. Exécution d’otage pour chaque mort dans ses rangs. C’est par cette méthode sanguinaire qu’un escadron de

quarante bandits de grand-chemin, prend à contre-pied, l’offensive des forces de gendarmerie à Beroroha. Hier matin, deux des six villageois pris en otage ont été froidement fusillés par les malfaiteurs à Mandro­narivo, lorsque deux de leurs comparses sont

tombés sous les balles des gendarmes.

La progression des éléments des forces de gendarmerie qui venaient de frapper d’une main de fer, a, de ce fait tourné court, face à ces exécutions sur exécutions. Les représailles ayant coupé net leur virulente avancée, ils ne pouvaient que défendre leur position, donnant ainsi des longueurs d’avance aux dahalo, qui du coup, ont réussi à s’évanouir dans la nature, avec les otages épargnés ainsi qu’un troupeau de vingt-cinq têtes de bovidés.

Dans l’expectative, les gendarmes engagés au combat ont lancé un appel de détresse à leurs frères d’arme de la compagnie militaire d’Ankazoabo-Sud, pour prendre les fuyards en étau. Des affrontements imminents sont signalés.

Dernier retranchement

Ces scènes de film surviennent après le vol du troupeau à Bevoay, très tôt lundi matin. Pendant leur fuite, les bandits ont pris en otage six villageois qu’ils ont croisés sur leur chemin. D’emblée, le fokonolona s’est lancé aux trousses des voleurs de bétail avec six gendarmes. Des échanges de coups de feu ont éclaté lorsque les deux camps se sont heurtés de plein fouet dans la journée de lundi. Sous les tirs nourris des dahalo, un membre du fokonolona a péri. Pris dans un déluge de feu, les malfaiteurs ont, pour leur part, essuyé une triple perte en vie humaine.

Sortis victorieux de cette bataille, les poursuivants revigorés ont pris en chasse les bandits jusqu’à leur dernier retranchement, où une fusillade a fait rage hier, après de deux jours de poursuite à travers les montagnes. Une fois de plus, les brigands en ont eu pour leur grade. Deux de leurs compères ont trouvé la mort dans l’accrochage avant qu’ils ne donnent du grain à moudre aux gendarmes en exécutant deux otages.

Andry Manase