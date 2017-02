Les fonctionnaires de Beroroha n’ont pas été payés depuis le mois de décembre. Le percepteur a disparu avec des fonds de la trésorerie.

La loi de la jungle à Beroroha. «Le percepteur principal n’a plus donné signe de vie depuis près de deux mois. Les fonctionnaires ainsi que les pensionnés du district vivent dans le désarroi. Le dernier paiement remonte au mois de décembre. Et encore, seulement une

partie des bénéficiaires ont perçu leur dû. Au mois de janvier, il n’y a pas eu du tout de paiement. Le percepteur principal leur a, tout bonnement, faussé compagnie. Pour ce mois-ci, personne ne sait à quoi il faut encore s’attendre », lance Tiaro Henri Ferlin, maire de Beroroha, élu sous la bannière Monima.

L’heure est grave à entendre l’élu. «Les enseignants fonctionnaires ont décidé de mener une manifestation à partir d’aujourd’hui (NDLR : hier). Les classes sont, de ce fait, fermées pour une durée indéterminées. Ils sont environ une quarantaine à avoir cessé les cours », poursuit le maire.

Le percepteur principal soupçonné de s’être évanoui dans la nature avec les fonds des usagers, est injoignable au téléphone. Même son portable de service est

inopérant depuis maintenant quelques semaines. « Il s’est présenté à son bureau, pour la dernière fois fin décembre. Il y a eu des manquements dans les paiements. Ce qui se passe relève du mystère, même pour nous. Au mois de janvier, tous les fonctionnaires et retraités sont rentrés bredouilles.

Dans la mesure où un quelconque problème aurait pu survenir dans l’allocation des fonds, un rapport doit être fait au trésorier, ce qui n’a pas été le cas », martèle l’un des collaborateurs de l’agent spécial cloué au pilori.

Interrogé sur une éventuelle poursuite contre celui-ci, le commandant de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale à Beroroha indique qu’aucune plainte à ce sujet ne lui est jusqu’à maintenant, parvenue. À sa connaissance, aucun avis de recherche n’a été, de surcroît, lancé. « Pour ce qui est de ces troublants non-paiements, j’avoue ne pas être au courant », confie le commandant de brigade. En tout cas, le percepteur principal incriminé est plus que jamais appelé à se présenter auprès de ses autorités hiérarchiques.

Affectation

«Une décision d’affectation pour un poste à Mananara-Nord a été prononcée. Son successeur s’est rendu à Beroroha il y a cinq jours, accompagné d’un inspecteur du trésor,

pour faire la passation, mais il était absent au poste », indique, pour sa part, une source auprès de la trésorerie publique à Toliara. Le maire affirme l’avoir vu pour la dernière fois le 26 décembre 2016 à Ambalabe, une localité située à 25 kilomètres du chef- ,lieu de district de Beroroha. « ll se rendait à Toliara », fait savoir l’élu.

Les fonctionnaires du district commencent à avoir les nerfs à fleur de peau après avoir été menés en bateau pendant près de deux mois. « J’enseigne à Sakena, une localité enfouie dans l’extrême Nord de Beroroha. À chaque fois, je dois crapahuter sur une distance de 130 kilomètres pour percevoir ma paie. Si à chaque fois je rentre les mains vides, alors là, ce n’est plus acceptable », fulmine Marcel Tsiketa.

Seth Andriamarohasina