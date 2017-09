Le management de l’environnement international a été passé à la loupe, hier, par

cet expert international. L’allocution de Bernard Ramanantsoa suscite des débats.

Interpellatif, c’est dans cet ordre que le Directeur Général Émérite de l’école des Hautes Études Commerciales (HEC) de Paris a conduit son discours, hier, à Ankorondrano. L’homme est intervenu dans les locaux de la chambre de commerce et de l’industrie France-Madagascar (CCIFM) lors de la rencontre « club affaires ». Évènement co-organisé par HEC Madagascar et CCIFM à l’occasion du lancement de la session 2017 de l’executive program « management de l’environnement international ». Traitant de la thématique « Managers, Managers, où sont passés les leaders ? », la présentation était, pour le professeur, une occasion de décortiquer l’opposition entre deux grandes théories managériales.

Radicale

Ainsi, la théorie de Milton Friedman, mettant en priorité le profit de l’entreprise et des actionnaires, s’est retrouvée face à la théorie d’Edward Freeman, mettant en valeur la responsabilité sociale de l’entreprise. Une opposition de principe qui débouche alors sur deux types de dirigeants et, donc, deux méthodes de gestion d’entreprise presque contradictoires. « Une étude effectuée, il y a de cela moins d’une année, a démontré que les plus grandes entreprises, et autres multinationales, mais également les start-ups, se tournent presque essentiellement vers la maximisation des profits pour la société et surtout pour les actionnaires. Tout le côté responsabilité sociale n’est donc que de la communication », constate l’intervenant.

À partir de ce constat, les débats ont été lancés sur les points de différenciation d’un manager et d’un leader. Selon lui, un bon manager saura définir la stratégie de l’entreprise, l’organisation ainsi que la prise de décision au sein de sa société. D’un autre côté, le fait d’être un leader requiert les mêmes aptitudes, tout en ayant la capacité de fournir, en plus, un travail cognitif et affectif pour l’entreprise et pour les employés. Autrement dit, le leader sera à même d’agir en même temps pour le profit et pour l’humain. Un comportement qui tend à s’effacer face à la théorie radicalisée de la maximisation de la valeur pro-actionnaire qu’adoptent beaucoup de dirigeants, en ce moment. « C’est la raison pour laquelle, beaucoup d’entreprises, dont les start-ups, “survivent” sans la vision du leadership et se destinent à ne faire que du profit sur le court terme tout en accumulant les risques que leurs activités ne pourraient se pérenniser sur le long terme », conclut-il.

Harilalaina Rakotobe